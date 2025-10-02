 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Хинштейн сообщил о возвращении домой при обмене пленными 10 курян

Сюжет
Военная операция на Украине

Хинштейн сообщил о возвращении домой при обмене пленными 10 курян
Video

Десять жителей Курской области вернулись с подконтрольных Украине территорий в рамках обмена, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Еще 10 курян возвращены из украинского плена! На Белорусской земле их уже встретила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ждем наших людей дома», — написал глава региона.

По данным Минобороны, в рамках состоявшегося обмена пленными российской стороне передали 20 гражданских лиц и 185 военнослужащих, Украина также получила 20 гражданских и 185 военных.

Обмен проходил в соответствии с договоренностями России и Украины, достигнутыми 23 июля в Стамбуле.

Появились первые кадры с вернувшимися из плена российскими военными
Политика

Перед этим Москва и Киев обменялись пленными 24 августа по формуле «146 на 146». Также России передали восемь жителей Курской области, которые с февраля 2025 года находились на территории украинского города Сумы. В середине сентября стороны обменялись телами погибших: Россия вернула останки 1 тыс. человек, Украина — 24.

На данный момент Россия и Украина провели три раунда переговоров: 16 мая, 2 июня и 23 июля. После первого раунда Москва и Киев согласились провести обмен пленными «1000 на 1000», на второй по счету встрече российская и украинская делегации обсудили план еще одного масштабного обмена и пообещали выдать друг другу тела погибших. Третий раунд переговоров позволил России и Украине договориться о возвращении не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Курск пленные Россия Александр Хинштейн
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Россия и Украина обменялись военнопленными
Политика
Появились первые кадры с вернувшимися из плена российскими военными
Политика
МИД ОАЭ сообщил, сколько военных вернулись из плена при поддержке страны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
«Полипласт» принял участие в промышленной выставке «Иннопром. Беларусь» Пресс-релиз, 17:55
В ЕС пообещали Зеленскому «техническое преимущество» на поле боя Политика, 17:55
Автовокзалы Москвы пригласили к сотрудничеству новых перевозчиков Город, 17:47
В Липецке подросток погиб из-за стрельбы полицейских во время погони Общество, 17:46
Официальный курс доллара упал до минимума с начала сентября Инвестиции, 17:42
Цены азотных удобрений пошли вниз. Что это значит для экспорта из РоссииПодписка на РБК, 17:41
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Главу Научно-технического комитета артиллерии задержали по делу о взятке Политика, 17:36
KGM в два раза увеличил продажи в России в сентябре Авто, 17:35
Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал Политика, 17:32
На Камчатке юная биатлонистка случайно попала другой девочке в глаз Спорт, 17:32
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Британская полиция назвала терактом нападение на синагогу в Манчестере Общество, 17:28
Хинштейн сообщил о возвращении домой при обмене пленными 10 курян Политика, 17:28