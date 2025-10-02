Хинштейн сообщил о возвращении домой при обмене пленными 10 курян

Video

Десять жителей Курской области вернулись с подконтрольных Украине территорий в рамках обмена, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Еще 10 курян возвращены из украинского плена! На Белорусской земле их уже встретила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ждем наших людей дома», — написал глава региона.

По данным Минобороны, в рамках состоявшегося обмена пленными российской стороне передали 20 гражданских лиц и 185 военнослужащих, Украина также получила 20 гражданских и 185 военных.

Обмен проходил в соответствии с договоренностями России и Украины, достигнутыми 23 июля в Стамбуле.

Перед этим Москва и Киев обменялись пленными 24 августа по формуле «146 на 146». Также России передали восемь жителей Курской области, которые с февраля 2025 года находились на территории украинского города Сумы. В середине сентября стороны обменялись телами погибших: Россия вернула останки 1 тыс. человек, Украина — 24.

На данный момент Россия и Украина провели три раунда переговоров: 16 мая, 2 июня и 23 июля. После первого раунда Москва и Киев согласились провести обмен пленными «1000 на 1000», на второй по счету встрече российская и украинская делегации обсудили план еще одного масштабного обмена и пообещали выдать друг другу тела погибших. Третий раунд переговоров позволил России и Украине договориться о возвращении не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны.