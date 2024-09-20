Чемпиона мира по тхэквондо арестовали по делу о конфликте в Wildberries

Среди отправленных под стражу Басманным судом оказался Умар Чичаев, который является замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1». Накануне были арестованы еще шесть человек, всего по делу проходят несколько десятков

Умар Чичаев (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Басманный суд арестовал на два месяца бывшего бойца ММА и чемпиона мира по тхэквондо Умара Чичаева по делу о стрельбе в офисе Wildberries, передает ТАСС. На заседании суда выяснилось, что Чичаев проходит службу в должности замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1».

РБК направил запрос в пресс-службу Управления Росгвардии по Чеченской Республике.

Также Тверской районный суд отправил под арест на 15 суток А. Чапанова и М. Коздоева за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Эскерхан Дадаев (Фото: Юлия Морозова / ТАСС) Мансур Исаев (Фото: Юлия Морозова / ТАСС) Магомед Исаев (Фото: Юлия Морозова / ТАСС) Сайфулаев А.А (Фото: moscowcourts / Telegram) Коноплев И.С. (Фото: moscowcourts / Telegram) Нурматов М.Х. (Фото: moscowcourts / Telegram) Канаев Р.М. (Фото: moscowcourts / Telegram) Ефремов А.В. (Фото: moscowcourts / Telegram) Мажиев М.Х. (Фото: moscowcourts / Telegrammoscowcourts / Telegram) Чичаев У.С. (Фото: moscowcourts / Telegram) Чапанов А.И. и Кодзоев М.Р. (Фото: moscowcourts / Telegram) Виситаев З.А. (Фото: moscowcourts / Telegrammoscowcourts / Telegram) Сковородин М.А. (Фото: moscowcourts / Telegram) Дениев Л.М. (Фото: moscowcourts / Telegram) Висаригов А.З. (Фото: moscowcourts / Telegram) Умаев Д.А. (Фото: moscowcourts / Telegram)

К настоящему моменту под стражу отправлены десять человек. Шестерых из них арестовали накануне — Сайфулаева А.А.; Коноплева И.С., Нурматова М.Х., Канаева Р.М., Ефремова А.В., Мажиева М.Х. Всего по делу проходят несколько десятков человек, следствие требует ареста 27 фигурантов.

Конфликт со стрельбой около офиса Wildberries в центре Москвы произошел 18 сентября. По данным СК, ранения получили семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, два охранника офиса погибли.

На месте конфликта находился Владислав Бакальчук, супруг главы компании Татьяны, с которым она находится в процессе развода. Он заявил, что собирался провести переговоры с руководством РВБ — объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Компания и Татьяна Бакальчук заявили, что «никаких встреч с Владиславом запланировано не было». Они также указали, что у Бакальчука не было доступа в офис, потому что он не является сотрудником, а как владелец 1% компании имеет право только запросить документы

В Wildberries заявили, что стрельбу у офиса в «Романовом дворе» первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Предпринимателя задержали, его обвинили по ч. 2 ст. 105 УК (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство).