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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Чемпиона мира по тхэквондо арестовали по делу о конфликте в Wildberries

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Среди отправленных под стражу Басманным судом оказался Умар Чичаев, который является замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1». Накануне были арестованы еще шесть человек, всего по делу проходят несколько десятков
Умар&nbsp;Чичаев
Умар Чичаев (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Басманный суд арестовал на два месяца бывшего бойца ММА и чемпиона мира по тхэквондо Умара Чичаева по делу о стрельбе в офисе Wildberries, передает ТАСС. На заседании суда выяснилось, что Чичаев проходит службу в должности замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1».

РБК направил запрос в пресс-службу Управления Росгвардии по Чеченской Республике.

Также Тверской районный суд отправил под арест на 15 суток А. Чапанова и М. Коздоева за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Эскерхан Дадаев
Мансур Исаев
Магомед Исаев
Сайфулаев&nbsp;А.А
Коноплев&nbsp;И.С.
Нурматов&nbsp;М.Х.
Канаев&nbsp;Р.М.
Ефремов&nbsp;А.В.
Мажиев&nbsp;М.Х.
Чичаев&nbsp;У.С.
Чапанов А.И. и&nbsp;Кодзоев М.Р.
Виситаев&nbsp;З.А.
Сковородин&nbsp;М.А.
Дениев&nbsp;Л.М.
Висаригов&nbsp;А.З.
Умаев&nbsp;Д.А.
Эскерхан Дадаев
Мансур Исаев
Магомед Исаев
Сайфулаев&nbsp;А.А
Коноплев&nbsp;И.С.
Нурматов&nbsp;М.Х.
Канаев&nbsp;Р.М.
Ефремов&nbsp;А.В.
Мажиев&nbsp;М.Х.
Чичаев&nbsp;У.С.
Чапанов А.И. и&nbsp;Кодзоев М.Р.
Виситаев&nbsp;З.А.
Сковородин&nbsp;М.А.
Дениев&nbsp;Л.М.
Висаригов&nbsp;А.З.
Умаев&nbsp;Д.А.
Эскерхан Дадаев
(Фото: Юлия Морозова / ТАСС)
Мансур Исаев
(Фото: Юлия Морозова / ТАСС)
Магомед Исаев
(Фото: Юлия Морозова / ТАСС)
Сайфулаев А.А
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Коноплев И.С.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Нурматов М.Х.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Канаев Р.М.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Ефремов А.В.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Мажиев М.Х.
(Фото: moscowcourts / Telegrammoscowcourts / Telegram)
Чичаев У.С.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Чапанов А.И. и Кодзоев М.Р.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Виситаев З.А.
(Фото: moscowcourts / Telegrammoscowcourts / Telegram)
Сковородин М.А.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Дениев Л.М.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Висаригов А.З.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Умаев Д.А.
(Фото: moscowcourts / Telegram)

К настоящему моменту под стражу отправлены десять человек. Шестерых из них арестовали накануне — Сайфулаева А.А.; Коноплева И.С., Нурматова М.Х., Канаева Р.М., Ефремова А.В., Мажиева М.Х. Всего по делу проходят несколько десятков человек, следствие требует ареста 27 фигурантов.

Следствие попросило провести обыск у Владислава Бакальчука
Бизнес
Владислав Бакальчук

Конфликт со стрельбой около офиса Wildberries в центре Москвы произошел 18 сентября. По данным СК, ранения получили семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, два охранника офиса погибли.

На месте конфликта находился Владислав Бакальчук, супруг главы компании Татьяны, с которым она находится в процессе развода. Он заявил, что собирался провести переговоры с руководством РВБ — объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Компания и Татьяна Бакальчук заявили, что «никаких встреч с Владиславом запланировано не было». Они также указали, что у Бакальчука не было доступа в офис, потому что он не является сотрудником, а как владелец 1% компании имеет право только запросить документы

В Wildberries заявили, что стрельбу у офиса в «Романовом дворе» первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Предпринимателя задержали, его обвинили по ч. 2 ст. 105 УК (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство).

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Басманный суд стрельба боец ММА Wildberries арест
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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