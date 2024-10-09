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Политика ,  
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Журналист рассказал, что Харрис убеждала Зеленского найти преемника

Вице-президент США, кандидат на пост президента от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США, кандидат на пост президента от Демократической партии Камала Харрис (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Вице-президент США Камала Харрис, кандидат на пост президента от Демократической партии, на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года убеждала украинского лидера Владимира Зеленского подготовить «план преемственности» на случай, если сам он «будет схвачен или убит». Об этом говорится в новой книге журналиста Боба Вудворда (автор расследования, которое привело к «Уотергейтскому скандалу») «Война», которая выйдет 15 октября. Отрывки из нее приводит The Washington Post.

Летом издание Time писало, что Харрис за неделю до начала военных действий на Украине отказала Зеленскому в передаче оружия и введении санкций против России. Встреча политиков на Мюнхенской конференции задала тон их дальнейшим отношениям, «которые никогда не были особенно теплыми», отмечало издание.

На этой неделе кандидат от демократов исключила двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным без участия украинской стороны. «Украина должна иметь право голоса в вопросе о будущем Украины», — подчеркнула она.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп в то же время не раз утверждал, что для завершения конфликта на Украине ему потребуется 24 часа. Для этого он связался бы с Путиным и Зеленским, говорил Трамп.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что урегулировать конфликт между Россией и Украиной за сутки нельзя. «Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно», — говорил он в ответ на обещания республиканца.

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