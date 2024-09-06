Кремль объяснил слова Путина о поддержке Камалы Харрис

Путин назвал Харрис своим фаворитом, вызвав удивление Трампа. По словам Пескова, американцам пора избавляться от использования темы России в качестве инструмента внутриполитической борьбы

Камала Харрис (Фото: John Tully / Getty Images)

Политическая ситуация в США не является приоритетом для российской власти, однако и Россия, и ее президент являются неотъемлемой частью предвыборной борьбы в Соединенных Штатах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он объяснил слова Владимира Путина, который накануне, в ходе Восточного экономического форума, сообщил о поддержке Камалы Харрис.

Путин тогда с иронией сказал, что Москва предпочла бы видеть на посту американского президента Джо Байдена, однако он вышел из гонки, а потому фаворитом стала его преемница — действующий вице-президент Харрис.

«Послушайте, модератор задала Путину вопрос, Путин ответил на этот вопрос. Безусловно, американские дела не могут быть и не являются, скажем так, заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента. Все-таки для него главное — это наша страна, это наши люди, наши граждане и забота о них. Вот чем главным образом занимается президент. Когда его спрашивают о международных делах, он их комментирует. Что касается тона, то, наверное, это должны уже пытаться осмыслить те, кому это интересно за рубежом. Давайте не будем лишать их такой возможности», — сказал Песков.

В то же время Песков отметил, что президент говорил о том, что у граждан США когда-нибудь «больше не будет такой потребности использовать нашу страну как инструмент политической борьбы и приносить наши двусторонние отношения в жертву этой внутриполитической борьбе».

Согласно усредненным данным портала FiveThirtyEight (проект телеканала ABC) по состоянию на 5 сентября, среди американских избирателей Камала Харрис незначительно опережает по популярности Дональда Трампа: 47,2% у Харрис против 44,1% у Трампа.

Трамп затруднился в оценке слов Путина о поддержке его соперницы. «Я не знаю, что сказать по этому поводу. Я не знаю, я оскорблен или он сделал мне услугу», — сказал Трамп в ходе выступления в Нью-Йорке.