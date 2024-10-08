Журналист рассказал, как Байден назвал Путина «воплощением зла»

Байден нецензурно отзывался о Путине и назвал его «воплощением зла», написал в новой книге один из авторов расследования об «Уотергейте». Также журналист рассказал о семи разговорах Путина с Трампом после отставки

Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Джо Байден нецензурно отзывался о других политических лидерах, в том числе о российском коллеге Владимире Путине, сообщает CNN. Такие утверждения содержатся в новой книге журналиста Боба Вудворда (автор расследования, которое привело к «Уотергейтскому скандалу») «Война». Книга основана на интервью с непосредственными участниками событий. Она выйдет 15 октября.

В одном из описанных Вудвордом эпизодов вскоре после начала российской военной операции на Украине Байден сказал советникам в Овальном кабинете: «Этот [чертов] Путин. <...> Путин — это зло. Мы имеем дело с воплощением зла».

Байден неоднократно нелестно отзывался о Путине в публичных выступлениях. Так, в марте 2021 года Байден согласился с утверждением, что Путин является убийцей. Президент России в ответ вспомнил слова «кто как обзывается — тот так и называется». В феврале 2023 года Байден заявил, что из-за Путина США все время приходится переживать по поводу ядерного конфликта. Как выразился американский президент, ядерная угроза возникает из-за того, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин». В Кремле назвали это «хамским высказыванием». Сам Путин счел, что эти слова были адекватной реакцией на мнение, что тот более выгоден для России как президент США, чем Дональд Трамп.

Когда США получили разведданные о «планах Путина вторгнуться на Украину», Байден и его советники согласились, что информация «чрезвычайно серьезная», но им было трудно в это поверить. Байден счел, что «это было бы полным безумием». «Господи Иисусе! Теперь мне придется иметь дело с Россией, поглощающей Украину?» — описывает Вудворд его реакцию.

Байден обсуждал полученные данные с Путиным дважды в декабре 2021 года, рассказывает Вудворд, называя один из эпизодов «горячим 50-минутным разговором», который настолько обострился, что российский президент «поднял риск ядерной войны». Президент США в ответ напомнил, что ядерную войну «невозможно выиграть».

По данным Вудворда, в Белом доме в сентябре 2022 года на основании разведданных полагали, что Россия может применить тактическое ядерное оружие, вероятность оценивали в 50% — до этого было 5%. После получения таких сведений Байден поручил «по всем каналам связаться с русскими» и предупредить об ответе на такие действия.

Далее журналист описал разговоры по этому поводу шефа Пентагона Ллойда Остина с на тот момент министром обороны России Сергеем Шойгу. Высокопоставленный чиновник Пентагона Колин Каль об этих эпизодах отозвался как о «самом жутком моменте» за все время конфликта.

В первом Остин предупредил российского коллегу, что в случае применения ядерного оружия «все ограничения, в рамках которых мы действовали на Украине, были бы пересмотрены», а Россия окажется изолированной «до такой степени, что вы, русские, не можете в полной мере оценить».

Во втором он также призвал не применять ядерное оружие, когда Москва утверждала, что Киев собирается использовать так называемую грязную бомбу. Украина опровергала подобные планы.

— Не делайте этого, — сказал Остин российскому коллеге.

— Понял, — ответил Шойгу.

Вудворд также рассказывает об отношениях Трампа с Путиным. Например, пишет он со ссылкой на помощника экс-президента США, после его ухода с должности у них с российским лидером было, «возможно, целых семь» телефонных разговоров.

Кроме того, во время пандемии коронавируса в 2020 году Трамп «тайно отправил Путину несколько аппаратов Abbott Point of Care для тестирования на COVID для его личного пользования», утверждает журналист. По его данным, российский президент тогда посоветовал Трампу держать это в тайне, поскольку в противном случае «люди разозлятся» на него.

Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг заявил, что «ни одна из этих выдуманных историй Боба Вудворда не является правдой».

В книге есть эпизоды, где действующий президент США нелестно отзывается и о других лидерах. «Сукин сын, Биби Нетаньяху, он злодей. Он [гребанный] злодей!» — такие слова, по данным автора, Байден сказал в частной беседе весной 2024 года, когда бои в секторе Газа обострились.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.