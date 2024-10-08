Харрис отказалась от встречи с Путиным по Украине

Харрис заявила, что не приемлет двусторонней встречи, в рамках которой Украина не имела бы голоса. Трамп говорил, что для окончания конфликта в 24 часа созвонился бы с Путиным м Зеленским

Камала Харрис (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Вице-президент США и кандидат от демократов на выборах главы государства Камала Харрис заявила о неготовности к встрече с президентом Владимиром Путиным для обсуждения завершения конфликта России и Украины в интервью CBS.

«Нет, не в двустороннем порядке без Украины. Украина должна иметь право голоса в вопросе о будущем Украины», — сказала она, говоря о возможности встречи с Путиным.

Вице-президент отметила, что в данный момент США поддерживают возможности Украины по защите от действий России. Отвечая на вопрос, поддержит ли она членство Киева в НАТО, Харрис назвала это темой, которая будет поднята, «если и когда дойдет до этого».

Также она заявила, что если бы ее соперник-республиканец Дональд Трамп был президентом, то «Путин бы сейчас сидел в Киеве». «Давайте проясним это. Он говорит: «О, он может положить конец этому в первый же день». Знаете, что это значит? Речь идет о капитуляции», — утверждает Харрис.

Трамп не раз говорил, что для завершения конфликта на Украине ему надо 24 часа. Он пояснял, что для этого связался бы с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — рассказывал Трамп.

По его словам, он хорошо знает Зеленского и «очень хорошо, даже лучше» — Путина, с обоими у него «были хорошие отношения, очень хорошие».

Путин в июне озвучил следующие условия для прекращения огня и начала переговоров с Украиной: полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; официальный отказ Киева от вступления в НАТО; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины; демилитаризация и денацификация страны; фиксация статусов Крыма, Севастополя и остальных новых регионов как российских в международных договорах; отмена всех западных санкций против России. Зеленский назвал это ультиматумом.