Посол в Израиле допустил «радикальные меры» для вывоза россиян из страны
Россия может пойти на «радикальные меры» по вывозу своих граждан, если в Израиле ухудшится обстановка, заявил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов в комментарии для телеканала «Россия 24».
«Если ситуация будет усложняться, будем принимать более радикальные меры по вывозу наших граждан, если того потребует ситуация», — сказал дипломат.
Возможности, для того чтобы покинуть Израиль, у россиян пока есть, аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве работает, но сделать это непросто. Число граждан России, уже уехавших из страны, Викторов не привел, объяснив это тем, что такой подсчет не ведется.
По данным на 10:30, как сообщил посол, подтвержденной информации о погибших, раненых или пропавших без вести россиянах в Израиле нет. Он отметил, что сведения проверять сейчас сложно, но посольство этим занимается.
По словам дипломата, в нынешней ситуации важно прекратить огонь и насилие, проявить сдержанность и вернуться к переговорам. «Силового решения этой проблемы нет», — подчеркнул посол.
Ранее российские власти посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации ситуации.
Конфликт между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС начался утром 7 октября. Тель-Авив называет его войной, ХАМАС — военной операцией «Буря Аль-Аксы». Обе стороны ведут массированные атаки, ХАМАС смог проникнуть на юг Израиля, армия последнего не смогла оперативно вытеснить боевиков оттуда, ХАМАС захватил около сотни заложников и вывез их в сектор Газа.
По последним данным, с израильской стороны жертвами конфликта стали свыше 700 человек, ранены более 2,2 тыс. С палестинской стороны погибли более 500 человек, пострадали 2,8 тыс.
Некоторые страны сообщили о гибели, ранениях или пропаже своих граждан в ходе конфликта. Известно о 12 погибших гражданах Таиланда, десяти непальцах, нескольких американцах. Ранения получили двое граждан Белоруссии, в плен к ХАМАС попали мексиканцы и таиландцы.
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