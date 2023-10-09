Посол в Израиле допустил «радикальные меры» для вывоза россиян из страны

Посол в Израиле допустил «радикальные меры» для вывоза россиян из страны

Пока россияне покидают Израиль самостоятельно, это сделать возможно, но есть сложности, сказал российский посол. Если ситуация в стране ухудшится, Москва может прибегнуть к «радикальным мерам». Данных о погибших россиянах нет

Фото: Itai Ron / Reuters

Россия может пойти на «радикальные меры» по вывозу своих граждан, если в Израиле ухудшится обстановка, заявил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов в комментарии для телеканала «Россия 24».

«Если ситуация будет усложняться, будем принимать более радикальные меры по вывозу наших граждан, если того потребует ситуация», — сказал дипломат.

Возможности, для того чтобы покинуть Израиль, у россиян пока есть, аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве работает, но сделать это непросто. Число граждан России, уже уехавших из страны, Викторов не привел, объяснив это тем, что такой подсчет не ведется.

По данным на 10:30, как сообщил посол, подтвержденной информации о погибших, раненых или пропавших без вести россиянах в Израиле нет. Он отметил, что сведения проверять сейчас сложно, но посольство этим занимается.

По словам дипломата, в нынешней ситуации важно прекратить огонь и насилие, проявить сдержанность и вернуться к переговорам. «Силового решения этой проблемы нет», — подчеркнул посол.

Ранее российские власти посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации ситуации.

Конфликт между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС начался утром 7 октября. Тель-Авив называет его войной, ХАМАС — военной операцией «Буря Аль-Аксы». Обе стороны ведут массированные атаки, ХАМАС смог проникнуть на юг Израиля, армия последнего не смогла оперативно вытеснить боевиков оттуда, ХАМАС захватил около сотни заложников и вывез их в сектор Газа.

По последним данным, с израильской стороны жертвами конфликта стали свыше 700 человек, ранены более 2,2 тыс. С палестинской стороны погибли более 500 человек, пострадали 2,8 тыс.

Некоторые страны сообщили о гибели, ранениях или пропаже своих граждан в ходе конфликта. Известно о 12 погибших гражданах Таиланда, десяти непальцах, нескольких американцах. Ранения получили двое граждан Белоруссии, в плен к ХАМАС попали мексиканцы и таиландцы.