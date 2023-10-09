 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Посол в Израиле допустил «радикальные меры» для вывоза россиян из страны

Посол в Израиле допустил «радикальные меры» для вывоза россиян из страны
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Пока россияне покидают Израиль самостоятельно, это сделать возможно, но есть сложности, сказал российский посол. Если ситуация в стране ухудшится, Москва может прибегнуть к «радикальным мерам». Данных о погибших россиянах нет
Фото: Itai Ron / Reuters
Фото: Itai Ron / Reuters

Россия может пойти на «радикальные меры» по вывозу своих граждан, если в Израиле ухудшится обстановка, заявил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов в комментарии для телеканала «Россия 24».

«Если ситуация будет усложняться, будем принимать более радикальные меры по вывозу наших граждан, если того потребует ситуация», — сказал дипломат.

Возможности, для того чтобы покинуть Израиль, у россиян пока есть, аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве работает, но сделать это непросто. Число граждан России, уже уехавших из страны, Викторов не привел, объяснив это тем, что такой подсчет не ведется.

По данным на 10:30, как сообщил посол, подтвержденной информации о погибших, раненых или пропавших без вести россиянах в Израиле нет. Он отметил, что сведения проверять сейчас сложно, но посольство этим занимается.

По словам дипломата, в нынешней ситуации важно прекратить огонь и насилие, проявить сдержанность и вернуться к переговорам. «Силового решения этой проблемы нет», — подчеркнул посол.

Ранее российские власти посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации ситуации.

Читайте на РБК Pro
Из Китая через Иран: как логисты России тестируют новые маршруты импорта
Без этих шести цифровых навыков будет все сложнее устроиться на работу
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
Экономика нищеты: почему российские сотрудники будут все беднее

Конфликт между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС начался утром 7 октября. Тель-Авив называет его войной, ХАМАС — военной операцией «Буря Аль-Аксы». Обе стороны ведут массированные атаки, ХАМАС смог проникнуть на юг Израиля, армия последнего не смогла оперативно вытеснить боевиков оттуда, ХАМАС захватил около сотни заложников и вывез их в сектор Газа.

По последним данным, с израильской стороны жертвами конфликта стали свыше 700 человек, ранены более 2,2 тыс. С палестинской стороны погибли более 500 человек, пострадали 2,8 тыс.

Некоторые страны сообщили о гибели, ранениях или пропаже своих граждан в ходе конфликта. Известно о 12 погибших гражданах Таиланда, десяти непальцах, нескольких американцах. Ранения получили двое граждан Белоруссии, в плен к ХАМАС попали мексиканцы и таиландцы.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль ХАМАС посол России
Материалы по теме
Число погибших от ударов Израиля палестинцев приблизилось к 500 человек
Политика
В Израиле погибли 12 граждан Таиланда
Политика
В Израиле погиб гражданин Франции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
Рублев за час разгромил француза на «Мастерсе» в Шанхае Спорт, 13:27
Цена криптовалюты Ethereum упала ниже $1600 Крипто, 13:27
Власти назвали противоречащей практике ВС идею не судить за старые посты Политика, 13:25
Военные Израиля объявили о масштабных ударах по сектору Газа Политика, 13:25
Соцсеть Маска пометила его твит о войне в Израиле как нарушающий правила Технологии и медиа, 13:25
Ажиотажный спрос и стагнация цен: что произошло на вторичке за квартал Недвижимость, 13:20
Как измерить вовлеченность сотрудников — шесть метрик Pro, 13:18
Заморозили цену на «Весь РБК Pro»
Успейте оформить подписку до 10 октября выгодно
Хочу подписку
В «Формуле-1» установили рекорд по самому быстрому пит-стопу. Видео Спорт, 13:12
ХАМАС начал войну с Израилем. Главное Политика, 13:10
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 13:10
ПСБ увеличил количество пользователей системы PSB Corporate на 26% Пресс-релиз, 13:07
Глава Binance усомнился в росте курса биткоина сразу после халвинга Крипто, 13:06
В Москве допустили встречу глав МИД Азербайджана и Армении на саммите СНГ Политика, 13:04
Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему женщинам недоплачивают Экономика, 13:04