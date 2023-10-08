 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Двое мексиканцев попали в плен к ХАМАС

МИД Мексики: ХАМАС взял в заложники двоих граждан страны
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Omar Ashtawy / Global Look Press
Фото: Omar Ashtawy / Global Look Press

Минимум двое граждан Мексики взяты в плен военными палестинского исламистского движения ХАМАС, сообщила глава МИД Мексики Алисия Барсена в соцсети X (ранее Twitter).

По предварительным данным, в заложниках находятся мужчина и женщина. Глава ведомства заверила, что власти Израиля поддерживают диалог с семьями похищенных.

Война ХАМАС и Израиля продолжается второй день. Израиль обстреливает сектор Газа, ХАМАС — территорию Израиля.

По последним данным Минздрава Палестины, в секторе Газа погибли 413 палестинцев, еще 2,3 тыс. получили ранения. В Израиле жертвами боевых действий стали свыше 700 человек, пострадали 2,1 тыс. человек.

О жертвах среди граждан сообщили Белоруссия (двое погибших), Таиланд (двое погибших, восемь пострадавших, 11 человек взяты в заложники), Украина (двое погибших), Франция (один погибший), Великобритания (трое пропали без вести или погибли) и Непал (десять погибших).

МИД России не сообщал о жертвах среди россиян. Гражданам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль, а тем, кто уже находится там, следовать указаниям местных властей. Российское посольство сообщало, что проверяет информацию о попадании россиян в заложники к ХАМАС.

Читайте на РБК Pro
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Как демонстративное потребление выдает страх бедности
Корневые страхи: какими бывают и как с ними бороться
«Хорошие русские»: как россияне в Лондоне привлекли $2 млн на стартап

В поддержку Израиля выступили 84 страны, Палестину поддержали Сирия, Китай и Иран.

Теги
Израиль ХАМАС Мексика заложники
Материалы по теме
Власти Израиля призвали граждан покинуть Египет после обстрела автобуса
Политика
Число погибших в Израиле в результате войны с ХАМАС выросло до 700
Политика
Как повлияет на Ближний Восток новая война Израиля с ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
После нападения ХАМАС на фестиваль в Израиле обнаружили 260 тел погибших Политика, 22:08
NZZ сообщила о превращении Швейцарии в центр российских шпионов в Европе Политика, 22:06
Ферстаппен стал победителем Гран-при Катара «Формулы-1» Спорт, 21:43
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:43
Двое мексиканцев попали в плен к ХАМАС Политика, 21:22
Гол Кокорина принес «Арису» победу в чемпионате Кипра Спорт, 21:18
«Спартак» на последних минутах вырвал ничью в матче с ЦСКА Спорт, 21:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 20:55
Власти Израиля призвали граждан покинуть Египет после обстрела автобуса Политика, 20:49
США отправили свой самый дорогой авианосец поближе к Израилю Политика, 20:41
ЦАХАЛ нанесла удар по тоннелю под высотным зданием в секторе Газа. Видео Политика, 20:29
Число погибших в Израиле в результате войны с ХАМАС выросло до 700 Политика, 20:26
«Арсенал» впервые за восемь лет обыграл «Манчестер Сити» в АПЛ Спорт, 20:25
Как повлияет на Ближний Восток новая война Израиля с ХАМАС Политика, 20:25