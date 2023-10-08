Двое мексиканцев попали в плен к ХАМАС

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Минимум двое граждан Мексики взяты в плен военными палестинского исламистского движения ХАМАС, сообщила глава МИД Мексики Алисия Барсена в соцсети X (ранее Twitter).

По предварительным данным, в заложниках находятся мужчина и женщина. Глава ведомства заверила, что власти Израиля поддерживают диалог с семьями похищенных.

Война ХАМАС и Израиля продолжается второй день. Израиль обстреливает сектор Газа, ХАМАС — территорию Израиля.

По последним данным Минздрава Палестины, в секторе Газа погибли 413 палестинцев, еще 2,3 тыс. получили ранения. В Израиле жертвами боевых действий стали свыше 700 человек, пострадали 2,1 тыс. человек.

О жертвах среди граждан сообщили Белоруссия (двое погибших), Таиланд (двое погибших, восемь пострадавших, 11 человек взяты в заложники), Украина (двое погибших), Франция (один погибший), Великобритания (трое пропали без вести или погибли) и Непал (десять погибших).

МИД России не сообщал о жертвах среди россиян. Гражданам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль, а тем, кто уже находится там, следовать указаниям местных властей. Российское посольство сообщало, что проверяет информацию о попадании россиян в заложники к ХАМАС.

В поддержку Израиля выступили 84 страны, Палестину поддержали Сирия, Китай и Иран.