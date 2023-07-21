США усилят присутствие в Ормузском проливе в ответ на действия Ирана

Минобороны США направит в Ормузский пролив два десантных корабля USS Bataan и USS Carter Hall, сообщили в ведомстве.

Корабли направили «в ответ на недавние попытки Ирана поставить под угрозу свободный поток торговли в Ормузском проливе и окружающих его водах», — отметили в Минобороны.

До этого в пролив уже направили истребители F-35, F-16, а также ракетный эсминец USS Thomas Hudner. В Минобороны Ирана в ответ на это заявили, что «стране никто не может угрожать»

В Центральном командовании (CENTCOM) ВС США сообщили, что за последние два года Иран захватил или пытался захватить около 20 торговых судов в зоне ответственности CENTCOM.

В начале июля в Пятом флоте ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана и Персидский залив, заявили, что иранские военные пытались задержать два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива. Источник в иранских военных кругах опровергал агентству «Mehr» заявления США.