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Военная операция на Украине ,  
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Боррель заявил о неспособности ЕС заменить помощь Украине от США

Боррель заявил о неопределенности в отношении поддержки Украины со стороны США
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава европейской дипломатии ранее обещал, что ЕС продолжит оказывать поддержку Киеву вне зависимости от того, какие решения примет Вашингтон. Россия осуждает военную помощь Украине со стороны Запада
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Juan Medina / Reuters)

Принятие в Соединенных Штатах временного бюджета, который не включает помощь Украине, «усиливает неопределенность» в отношении будущей поддержки Киева со стороны Вашингтона, написал в своем блоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Неопределенность возникает, «несмотря на активную вовлеченность» администрации президента США Джо Байдена, который ранее призвал конгресс как можно скорее договориться о выделении средств на эти цели.

«В краткосрочной перспективе мы не сможем компенсировать отсутствие поддержки со стороны США, и мы надеемся, что наши друзья и союзники быстро найдут способы выйти из тупика», — заявил Боррель.

По словам дипломата, финансовые обязательства ЕС и стран-участниц в отношении Украины составляют €82 млрд, включая €25 млрд на военную поддержку.

Боррель ранее пообещал, что ЕС продолжит оказывать Киеву финансовую помощь вне зависимости от того, какие решения будут приниматься в США, но отметил, что Украине нуждается в поддержке как Брюсселя, так и Вашингтона.

Байден утвердил проект бюджета на 45 дней, за счет чего США удалось избежать шатдауна. После принятия документа Соединенным Штатам пришлось приостановить финансирование контрактов по долгосрочным программам помощи Киеву из-за невыделения средств на это конгрессом. В Пентагоне после принятия временного бюджета сообщили, что располагают $5,2 млрд на военную помощь Украине — этого должно хватить еще на полгода при нынешних объемах затрат.

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По данным Telegraph, американский лидер собирается выступить с большой речью по украинской тематике, в которой попытается «объединить Америку в понимании того, почему так важно поддерживать Украину и что поставлено на карту». Он рассматривает возможность согласования для Киева крупнейшего за всю историю пакета помощи объемом $100 млрд. 

Власти России критикуют поставки западного оружия Украине, Кремль предупреждал, что поставленная техника «будет гореть», но не повлияет на достижение Москвой своих целей.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Жозеп Боррель военная помощь Украина США Евросоюз
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