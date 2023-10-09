Боррель заявил о неспособности ЕС заменить помощь Украине от США
Принятие в Соединенных Штатах временного бюджета, который не включает помощь Украине, «усиливает неопределенность» в отношении будущей поддержки Киева со стороны Вашингтона, написал в своем блоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Неопределенность возникает, «несмотря на активную вовлеченность» администрации президента США Джо Байдена, который ранее призвал конгресс как можно скорее договориться о выделении средств на эти цели.
«В краткосрочной перспективе мы не сможем компенсировать отсутствие поддержки со стороны США, и мы надеемся, что наши друзья и союзники быстро найдут способы выйти из тупика», — заявил Боррель.
По словам дипломата, финансовые обязательства ЕС и стран-участниц в отношении Украины составляют €82 млрд, включая €25 млрд на военную поддержку.
Боррель ранее пообещал, что ЕС продолжит оказывать Киеву финансовую помощь вне зависимости от того, какие решения будут приниматься в США, но отметил, что Украине нуждается в поддержке как Брюсселя, так и Вашингтона.
Байден утвердил проект бюджета на 45 дней, за счет чего США удалось избежать шатдауна. После принятия документа Соединенным Штатам пришлось приостановить финансирование контрактов по долгосрочным программам помощи Киеву из-за невыделения средств на это конгрессом. В Пентагоне после принятия временного бюджета сообщили, что располагают $5,2 млрд на военную помощь Украине — этого должно хватить еще на полгода при нынешних объемах затрат.
По данным Telegraph, американский лидер собирается выступить с большой речью по украинской тематике, в которой попытается «объединить Америку в понимании того, почему так важно поддерживать Украину и что поставлено на карту». Он рассматривает возможность согласования для Киева крупнейшего за всю историю пакета помощи объемом $100 млрд.
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