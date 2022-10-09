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Маск заявил о стремительном росте риска ядерной войны

Илон Маск считает, что вероятность ядерной войны стремительно растет
Незадолго до этого президент Джо Байден утверждал, что перед миром встанет угроза применения ядерного оружия, если ситуация продолжит развиваться в том же направлении, как сейчас
Илон Маск
Илон Маск (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Возможность ядерной войны стремительно растет, заявил основатель Tesla Илон Маск в Twitter.

Так он ответил на комментарий одного из пользователей, в котором тот написал о возможных последствиях противостояния России и Украины.

Ранее на неделе президент США Джо Байден заявил, что перед миром впервые со времен Карибского кризиса «стоит угроза применения ядерного оружия, если на самом деле ситуация продолжит развиваться по тому пути, по которому развивается».

По его словам, президент России Владимир Путин «не шутит», когда говорит о «потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия». При этом Байден добавил, что использование ядерного арсенала «не может не закончиться Армагеддоном».

Позже в Белом доме подчеркнули, что слова Байдена не были основаны на каких-либо новых данных разведки. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, у Вашингтона нет оснований считать, что Москва готовится к использованию ядерного оружия.

Новый виток беспокойства Запада из-за ядерного потенциала России спровоцировало высказывание Путина 21 сентября. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заявлял он, напомнив, что Россия обладает ядерным оружием. Президент также утверждал, что США и Великобритания подталкивают к переносу боев на российскую территорию, применяя «ядерный шантаж».

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4 октября в российском МИДе заявили, что Москва продолжает поддерживать идею о недопустимости войны между ядерными державами.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
ядерная война ядерное оружие Илон Маск
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