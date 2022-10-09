Путин и Жапаров договорились о встрече в Астане

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили по телефону до неформального саммита глав СНГ, куда киргизский лидер не приехал

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с лидером Киргизии Садыром Жапаровым до начала прошедшей 7 октября неформальной встречи глав СНГ в Санкт-Петербурге, на который киргизский лидер не приехал, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«До начала саммита президент Путин переговорил с президентом Жапаровым по телефону, они продолжили обсуждение вопросов, связанных с двусторонними отношениями, условились дальше встретиться уже в Астане», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»). Саммит запланирован на середину ноября в Астане.

За три дня до саммита в Петербурге Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмон орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. «За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности», — говорилось в президентском указе.

В сентябре произошло обострение пограничного конфликта между Киргизией и Таджикистаном.

Материал дополняется.