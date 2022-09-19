Таджикистан и Киргизия прекратили бои и подписали протокол о мире Как за неделю начался и закончился конфликт без четко обозначенной цели

К понедельнику бои на таджикско-киргизской границе прекратились, стороны подписали протокол об установлении мира, в зону конфликта начали возвращаться жители. Однако принципиально территориальная проблема не решена

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

В понедельник, 19 сентября, Киргизия и Таджикистан подписали протокол об установлении мира. Свои имена под ним поставили главы спецслужб двух стран, сообщает агентство «Турмуш». Вице-премьер Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил, что на родину вернулись четверо военнослужащих, которые были взяты в плен в боях, начавшихся на таджикско-киргизской границе 14 сентября.

Сейчас бои прекратились, в приграничную зону начало возвращаться покинувшее ее население. Ночь с воскресенья на понедельник прошла без происшествий.

19 сентября было объявлено в Киргизии днем национального траура. С ее стороны, по официальным данным, во время боевых действий погибли 59 человек, 140 были ранены. МИД Таджикистана оценил потери в 41 человека.

Бои из-за заставы

Бои на границе начались утром 14 сентября. По версии погранслужбы Киргизии, огонь был открыт после того, как таджикские пограничники в Баткенской области заняли новые позиции в нарушение достигнутых договоренностей. В ответ на требования покинуть территорию они открыли огонь, утверждает киргизская сторона. Таджикистан, в свою очередь, обвинил в провокации киргизских пограничников, которые, по его версии, первыми и без причин обстреляли таджикскую погранзаставу.

К 16 сентября конфликт стал приобретать угрожающие масштабы. Стороны использовали тяжелую технику, авиацию и реактивные системы залпового огня. Власти Киргизии объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в Баткенской области, а также об эвакуации 136 тыс. жителей региона. В тот же день президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и договорились о прекращении огня и отводе войск. Но довольно быстро перемирие было нарушено. «Несмотря на команду о прекращении огня, на местах увеличивались обстрелы. Таджикские военнослужащие не слушали команды своего руководства», — заявил 19 сентября секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов.

Граница неопределенного начертания

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Инциденты на границе Таджикистана и Киргизии происходят регулярно: за последние 20 лет зафиксировано больше 100 случаев. Главная причина — неделимитированная граница. Из почти 1 тыс. км границы не описаны более 300 км. Основная проблема в том, что Киргизия и Таджикистан при уточнении спорных участков пользуются разными картами. Таджикские эксперты берут за основу карты 1924–1939 годов, киргизские — 1958–1959 годов.

Процесс демаркации и делимитации границы начался в 2002 году, но идет медленно, потому что любые попытки найти компромисс принимаются местным населением двух стран в штыки. Один из самых проблемных участков — удаленная от столицы Баткенская область на юго-западе Киргизии. Регион граничит с Узбекистаном и Таджикистаном. На его территории находятся семь таджикских анклавов. Нынешний вооруженный конфликт вспыхнул вблизи второго по величине из них, Воруха, где на площади 130 кв. км проживают 35 тыс. граждан Таджикистана.

Главная сложность делимитации на этом участке заключается в том, что стороны не могут определить, кому принадлежит дорога, которая соединяет основную территорию Таджикистана и Воруха. По ранним советским картам она относилась к территории Таджикской ССР, а по более поздним — это территория Киргизской ССР. Дополнительная сложность заключается в том, что из-за непроходимых гор на юге этот участок дороги — единственный, по которому можно добраться из Лейлекского района в Баткенский район области. В случае если он будет передан Таджикистану, отрезанными от Киргизии окажутся более 100 тыс. ее граждан.

Анклав Ворух не первый раз становится причиной пограничных конфликтов. Предыдущий случился весной 2021 года, унес жизни 55 человек и начался вокруг того же анклава.

Президент Киргизии Садыр Жапаров 17 сентября обратился к народу. «Как показывает история, вопросы границ требуют осторожности и сдержанности», — сказал он и пообещал, что Киргизия не отдаст «ни одного квадратного метра своей земли и будет твердо защищать национальные интересы». 19 сентября Жапаров заявил, что намерен решать спорные вопросы с Таджикистаном мирным путем.

Новый уровень противостояния

Опрошенные РБК эксперты обращают внимание на то, как неожиданно и без явных причин вспыхнул последний конфликт. «Я не видел ни разу публичного объяснения целей или причин возникновения этого конфликта», — признался эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов. Он напомнил, что раньше приграничные конфликты между Киргизией и Таджикистаном часто начинались со стычек местного населения. В этот же раз «ни одного упрека [с таджикской стороны], который бы вызвал этот обвальный, невероятной силы шквал». «Поэтому возникает ощущение, что единственная цель этого мероприятия — поддержать достаточно высокий уровень хаоса, который нужен местным авторитетам для утверждения своего влияния, сохранения маршрутов наркотрафика, контрабанды и так далее. А цена человеческой жизни в регионе настолько ничтожна, что ею можно пренебречь», — заключил он.

Можно только предполагать, что целью Таджикистана был Ворух, считает эксперт по странам Центральной Азии Темур Умаров. «Если и есть какая-то цель у последнего конфликта, то она может быть только этой. Но ни один из чиновников Таджикистана, включая Рахмона, ничего не высказывал, — говорит он. — Мы видим, что этому конфликту не предшествовало никакой причины, как раньше. Раньше народ ссорился в каком-нибудь приграничном селе, военные вступали, и начиналась эскалация».

С учетом сложной географии, продолжает Умаров, самым идеальным вариантом было бы разрешить гражданам Киргизии спокойно пересекать территорию Воруха, чтобы не нарушать связь с Лейлекским районом, «но учитывая, в какую сторону движутся отношения между странами, это маловероятно». И в Таджикистане, и в Киргизии насчет соседней страны создан образ врага, отмечает Умаров. «Если открыть соцсети, то с таджикской стороны вы увидите много обвинений, что киргизы националисты, таджикофобы, а с киргизской — много творчества, демонизирующего Таджикистан», — констатирует он. «Невозможно просто за закрытыми дверьми о чем-то договориться и поставить население перед фактом. В Киргизии это может привести к новому перевороту, а в Таджикистане — серьезно подорвать авторитет Рахмона как защитника таджиков всего мира, который он строил всю жизнь», — резюмирует эксперт.