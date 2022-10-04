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Путин наградил президента Таджикистана за вклад в партнерство с Россией

Владимир Путин наградил президента Таджикистана Рахмона за вклад в партнерство с Россией
Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон (Фото: РИА Новости / Getty Images)

Президент Владимир Путин наградил главу Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

«За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности», — говорится в президентском указе.

В 2017 году Путин удостоил Рахмона еще одного российского ордена — Александра Невского — за те же заслуги.

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В конце августа Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» (но IV степени) бывшего лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Сейчас страну возглавляет его сын Сердар. Ему Путин в мае вручил орден Дружбы.

Теги
Таджикистан «За заслуги перед Отечеством» награждение Эмомали Рахмон
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