Путин наградил президента Таджикистана за вклад в партнерство с Россией
Президент Владимир Путин наградил главу Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
«За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности», — говорится в президентском указе.
В 2017 году Путин удостоил Рахмона еще одного российского ордена — Александра Невского — за те же заслуги.
В конце августа Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» (но IV степени) бывшего лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Сейчас страну возглавляет его сын Сердар. Ему Путин в мае вручил орден Дружбы.