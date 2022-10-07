В Госдепе анонсировали ответ на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти

Вашингтон рассматривает разные варианты ответа на решение стран ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти на 2 млн барр. в сутки, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

«Мы тесно консультируемся с Конгрессом. Мы не будем делать ничего, что могло бы ущемить наши интересы. Это первое и главное, чем мы будем руководствоваться. И мы будем учитывать все эти аспекты и тесно консультироваться со всеми заинтересованными сторонами при принятии решений о дальнейших шагах», — ответил Блинкен, не уточнив, какие именно варианты рассматриваются.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон разочарован решением о сокращении квоты на добычу нефти, и предупредил, что Штаты изучают возможные ответные действия.

Накануне, 5 октября, ОПЕК+ решила сократить добычу нефти с ноября на 2 млн барр. в сутки по сравнению с согласованными квотами на август 2022-го. Это сокращение стало рекордным с 2020 года. США выступали против этого решения, писал CNN. Российский вице-премьер Александр Новак, который присутствовал на встрече представителей стран — членов ОПЕК+, заявил, что участники соглашения пошли на такой шаг для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.

По данным источников CNN, администрация США опасалась, что снижение суточной добычи даже на 1 млн барр. могло спровоцировать рост цен на нефть и стоимости бензина на внутреннем рынке страны в «опасное» для нее время — за пять недель до выборов в палату представителей. Поэтому Соединенные Штаты развернули целую «кампанию», чтобы убедить союзников на Ближнем Востоке проголосовать против сокращения, утверждал телеканал.