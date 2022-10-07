Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 58,24 (+0,18) Инвестиции, 06 окт, 17:05
Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 60,25 (+0,85) Инвестиции, 06 окт, 17:05
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 05:36
Российские магазины OBI сменят название Бизнес, 05:29
В Госдепе анонсировали ответ на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти Политика, 05:16
Большинство работодателей в России не помогают работникам с обедами Общество, 05:00
Байден заявил, что Путин «не шутит», говоря о ядерном оружии Политика, 04:21
США исключили размещение ядерного оружия вошедших после 1997 странах НАТО Политика, 04:19
Власти объяснили отправку повестки не служившей петербурженке «сбоем» Политика, 04:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Глава МАГАТЭ обсудил с Зеленским создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС Политика, 03:39
В Пентагоне заявили о ликвидации одного из лидеров ИГ в Сирии Политика, 03:22
Байден помиловал осужденных за хранение марихуаны Общество, 02:51
Экс-советник Трампа рассказал, какая Россия нужна США Политика, 02:38
Командир «Ахмата» заявил о занятии важного рубежа у Спорного в ДНР Политика, 01:54
Орбан заявил об «истекающей кровью» Европе из-за санкций против России Политика, 01:48
В Британии предупредили о возможных отключениях электричества зимой Бизнес, 01:26
Война санкций ,  
0 

В Госдепе анонсировали ответ на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти

Госсекретарь США Блинкен заявил об обсуждении ответа на решение ОПЕК+ сократить добычу

Вашингтон рассматривает разные варианты ответа на решение стран ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти на 2 млн барр. в сутки, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

«Мы тесно консультируемся с Конгрессом. Мы не будем делать ничего, что могло бы ущемить наши интересы. Это первое и главное, чем мы будем руководствоваться. И мы будем учитывать все эти аспекты и тесно консультироваться со всеми заинтересованными сторонами при принятии решений о дальнейших шагах», — ответил Блинкен, не уточнив, какие именно варианты рассматриваются.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон разочарован решением о сокращении квоты на добычу нефти, и предупредил, что Штаты изучают возможные ответные действия.

Накануне, 5 октября, ОПЕК+ решила сократить добычу нефти с ноября на 2 млн барр. в сутки по сравнению с согласованными квотами на август 2022-го. Это сокращение стало рекордным с 2020 года. США выступали против этого решения, писал CNN. Российский вице-премьер Александр Новак, который присутствовал на встрече представителей стран — членов ОПЕК+, заявил, что участники соглашения пошли на такой шаг для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.

По данным источников CNN, администрация США опасалась, что снижение суточной добычи даже на 1 млн барр. могло спровоцировать рост цен на нефть и стоимости бензина на внутреннем рынке страны в «опасное» для нее время — за пять недель до выборов в палату представителей. Поэтому Соединенные Штаты развернули целую «кампанию», чтобы убедить союзников на Ближнем Востоке проголосовать против сокращения, утверждал телеканал.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Thomas Peter / Reuters В России появятся электрокары массовых китайских брендов. Будет ли спрос
Статьи
Pro
Фото: Michael Loccisano / Getty Images Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы
Инструкции
Pro
Фото: John Medina / Getty Images «Один день в неделю я вообще не ем»: гендиректор Salesforce — о питании
Статьи
Pro
Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации
Инструкции
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы
Pro
Фото: Unsplash Деглобализация-2022: почему мир раскалывается на части и что будет дальше
Статьи
Pro
Фото: McCarthy / Getty Images Ребенок — прокрастинатор. Как помочь ему выполнять все задачи в срок
Инструкции
Pro
Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев
Инструкции

Теги
Энтони Блинкен ОПЕК+ нефть
Материалы по теме
Байден заявил о разочаровании решением ОПЕК+ по квотам на добычу нефти
Экономика
Saudi Aramco повысила цены на нефть для США после сокращения добычи ОПЕК+
Экономика
Bloomberg не исключил сокращения добычи нефти Россией из-за «потолка цен»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter