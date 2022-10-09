В ВГА сообщили об ударе «Геранями» по казарме бригады ВСУ в Запорожье
Удар нанесен по казарме 55-й артиллерийской бригады ВСУ в городе Запорожье, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
«Букеты «Герани» расцвели в казарме карателей 55-й артиллерийской бригады боевиков Зеленского. Количество террористов, отправившихся экспрессом к Бандере, уточняется», — написал он.
Ранее Рогов сообщил, что в административном центре Запорожской области, контролируемом Киевом, были слышны взрывы, сработала ПВО. В нескольких районах города был виден дым. По его утверждению, удары наносятся «по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры» в Запорожье, которые украинские военные и иностранные наемники используют «в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами».
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