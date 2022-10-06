Запорожские власти сообщили о максимальном стягивании сил ВСУ в регионе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) к настоящему времени стянули на линию соприкосновения в Запорожской области больше оружия и людей, чем за все время специальной военной операции. Об этом ТАСС заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Количество вооружений и личного состава [ВСУ], которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за все время проведения СВО», — сказал он.
Также, по его словам, не смотря на увеличение потерь, ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения.
Накануне, 5 октября, Рогов сообщил, что обстановка на линии фронта в Запорожской области остается напряженной. «Обстановка на линии боевого соприкосновения остается стабильно напряженной. Продолжается контрбатарейная борьба», — сказал он.
Минобороны в начале недели заявляло об отражении наступления ВСУ сразу на трех направлениях. По данным российского военного ведомства, самое активное наступление велось в районе Давыдова Брода (Херсонская область), в ходе него противник потерял более 240 человек и был вынужден отступить.
30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областей об их вхождении в состав России. После этого договоры ратифицировали в Госдуме и Совфеде. В проектах этих законов о границах говорится следующее: «Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день образования и день принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта».
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее говорил, что Запорожская область войдет в состав России в своих административных границах, а Херсонская область — с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области.