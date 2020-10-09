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Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании парламента Дании

В начале онлайн-заседания у «штаба Тихановской» возникли проблемы с видеокамерой, из-за чего ее не было видно на экране. Участники догадались, что что-то не так, через 40 минут и прервали встречу
Фото:Kay Nietfeld / dpa / ТАСС
Фото: Kay Nietfeld / dpa / ТАСС

Неизвестный, выдавший себя за бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, поучаствовал в онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании, сообщается на сайте законодательного органа страны.

В начале заседания, которое состоялось 6 октября, у «Тихановской» возникли проблемы с веб-камерой, из-за чего на экране ее не было видно. Встречу, которая длилась около 40 минут, решили прервать после того, как ее участники «поняли, что что-то не так».

«На встрече обсуждалась нынешняя политическая ситуация в Белоруссии. Рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека», — говорится в сообщении.

В парламенте особо отметили, что во время заседания «не было сказано ничего, что могло бы поставить скомпрометировать внешнеполитическую линию Дании». В нем добавили, что случившееся будет расследовано.

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<p>Светлана Тихановская</p>

«Я надеюсь, что это просто грубая шутка, но я, конечно, обеспокоен возможностью злоупотребления участием [посторонних] во встрече. Это также дает пищу для размышлений», — заявил председатель комитета Мартин Лидегорд.

В комитете также добавили, что теперь включенная камера станет обязательным требованием онлайн-переговоров с иностранными участниками.

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Тихановская была основным противником Александра Лукашенко на прошедших в августе выборах президента Белоруссии. По данным ЦИК, она набрала 10,1% голосов, а действующий президент — 80,1%. В штабе Тихановской с этими результатами не согласились и обвинили власти в фальсификациях. Лукашенко заявил, что фальсификации с результатом более 80% «не может быть».

После выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста. Лидеры оппозиции были задержаны, арестованы или покинули страну. В Литву уехала и Тихановская. Она назвала это самостоятельным решением, однако в ее штабе заявили, что у экс-кандидата не было выбора.

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Светлана Тихановская

Лукашенко сообщил, что Тихановская сама попросила его помочь выехать за границу. «Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали МИД (Литвы), спецслужбы», — сказал он.

За границей Тихановская продолжила политическую деятельность. В частности, она провела в режиме онлайн пресс-конференцию с белорусскими СМИ, встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом и выступила в бундестаге.

В МИД Белоруссии после встречи Тихановской и Макрона заявили, что «некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла».

Автор
Виктория Полякова
Светлана Тихановская Дания
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