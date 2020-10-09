Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании парламента Дании

В начале онлайн-заседания у «штаба Тихановской» возникли проблемы с видеокамерой, из-за чего ее не было видно на экране. Участники догадались, что что-то не так, через 40 минут и прервали встречу

Фото: Kay Nietfeld / dpa / ТАСС

Неизвестный, выдавший себя за бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, поучаствовал в онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании, сообщается на сайте законодательного органа страны.

В начале заседания, которое состоялось 6 октября, у «Тихановской» возникли проблемы с веб-камерой, из-за чего на экране ее не было видно. Встречу, которая длилась около 40 минут, решили прервать после того, как ее участники «поняли, что что-то не так».

«На встрече обсуждалась нынешняя политическая ситуация в Белоруссии. Рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека», — говорится в сообщении.

В парламенте особо отметили, что во время заседания «не было сказано ничего, что могло бы поставить скомпрометировать внешнеполитическую линию Дании». В нем добавили, что случившееся будет расследовано.