Новый митинг в Киеве против «формулы Штайнмайера». Фоторепортаж

На майдане Независимости в Киеве 6 октября состоялась очередная акция протеста против реализации «формулы Штайнмайера», которая предусматривает введение особого статуса для Донбасса. Акция проводится под лозунгом «Нет капитуляции». По данным киевской полиции, в мероприятии приняли участие около 10 тыс. человек.