Общество , 06 окт, 22:57
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Новый митинг в Киеве против «формулы Штайнмайера». Фоторепортаж
На майдане Независимости в Киеве 6 октября состоялась очередная акция протеста против реализации «формулы Штайнмайера», которая предусматривает введение особого статуса для Донбасса. Акция проводится под лозунгом «Нет капитуляции». По данным киевской полиции, в мероприятии приняли участие около 10 тыс. человек.
Акции проходят и в других городах Украины. В частности, волна митингов прокатилась по Львову, Одессе, Днепру, Николаеву и другим городам
В акции в Киеве 6 октября принял участие бывший президент Украины Петр Порошенко
Президент Владимир Зеленский, комментируя ранее протесты, заявил, что «слышит протестующих»
«Формула Штайнмайера», против которой выступают участники акций, предусматривает введение особого статуса для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса