Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 65,03 (-0,1) Quote, 04 окт, 12:27
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 71,35 (+0,05) Quote, 04 окт, 12:27
Советник президента ЦАР заявил об активизации в стране разведки США Политика, 23:23 Эрдоган и Трамп обсудили зону безопасности в Сирии Политика, 23:22 Новый митинг в Киеве против «формулы Штайнмайера». Фоторепортаж Общество, 22:57  Лидер «Любэ» Расторгуев сообщил о попытке вручить Путину $100 Общество, 22:31 Россия завоевала шесть медалей на чемпионате мира по легкой атлетике Спорт, 22:26 Полиция Самары начала проверку после заезда блогера с мигалками Общество, 22:11 Медведев и Матвиенко выразили соболезнования в связи со смертью Бушмина Общество, 21:42 Экзитполы показали лидерство оппозиционных партий на выборах в Косово Политика, 21:24 Собчак, Ургант, Петров и другие гости ярмарки Cosmoscow. Фотогалерея РБК и Audi, 21:16 «Спартак» проиграл «Краснодару» в первом матче после отставки Кононова Спорт, 21:05 Полиция Нижегородской области начала проверку после избиения подростка Общество, 21:00 «Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов Бизнес, 20:43 СМИ узнали о просьбе США помощи у Италии с российским вмешательством Политика, 20:36 Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы Общество, 20:12
Общество ,  
0 
Новый митинг в Киеве против «формулы Штайнмайера». Фоторепортаж

На майдане Независимости в Киеве 6 октября состоялась очередная акция протеста против реализации «формулы Штайнмайера», которая предусматривает введение особого статуса для Донбасса. Акция проводится под лозунгом «Нет капитуляции». По данным киевской полиции, в мероприятии приняли участие около 10 тыс. человек. 
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Акции проходят и в других городах Украины. В частности, волна митингов прокатилась по Львову, Одессе, Днепру, Николаеву и другим городам
Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»
В акции в Киеве 6 октября принял участие бывший президент Украины Петр Порошенко
Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Президент Владимир Зеленский, комментируя ранее протесты, заявил, что «слышит протестующих»
Фото: EPA / TACC
Фото: Zuma / TACC
«Формула Штайнмайера», против которой выступают участники акций, предусматривает введение особого статуса для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Теги: мультимедиа, Украина, протесты
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter