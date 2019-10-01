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Зеленский заявил о подготовке нового закона об особом статусе Донбасса

Верховная рада разработает новый закон об особом статусе Донбасса, который не будет предполагать капитуляции. Об этом во время брифинга заявил украинский президент Владимир Зеленский. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

По словам Зеленского, сейчас на Украине уже есть закон об особом статусе Донбасса, который будет действовать до конца года.

Новый закон о статусе Донбасса будет разрабатывать украинский парламент с учетом публичного обсуждения. «В этом законе не будет пересечена ни одна «красная линия». Именно поэтому не будет никакой капитуляции», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украина согласовывает текст «формулы Штаймайера» и сообщила об этом в ответ на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика. Зеленский добавил, что предложенная формула должна входить в новый закон об особом статусе, которого еще нет.

Политика
Контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера»

При этом украинская делегация, как и остальные стороны, подписала во вторник «формулу Штайнмайера» на очередном заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Согласование «формулы» позволит провести первый с 2016 года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) для обсуждения планов урегулирования конфликта на востоке Украины. Президенты России и Украины должны будут встретиться на этом саммите впервые. «Формулу» должны были подписать еще 18 сентября, однако процедура не состоялась.

Главное противоречие заключается в расхождении позиций сторон по условиям «формулы». Москва и самопровозглашенные ДНР и ЛНР настаивают, чтобы новый закон о статусе Донбасса интегрировали и в уже существующий документ об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганских областей (ОРДЛО), и в Конституцию страны. В свою очередь, Киев отказывается вносить соответствующие изменения в Конституцию.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс, особый статус, новый законопроект
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