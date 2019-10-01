Зеленский заявил о подготовке нового закона об особом статусе Донбасса

Верховная рада разработает новый закон об особом статусе Донбасса, который не будет предполагать капитуляции. Об этом во время брифинга заявил украинский президент Владимир Зеленский. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

По словам Зеленского, сейчас на Украине уже есть закон об особом статусе Донбасса, который будет действовать до конца года.

Новый закон о статусе Донбасса будет разрабатывать украинский парламент с учетом публичного обсуждения. «В этом законе не будет пересечена ни одна «красная линия». Именно поэтому не будет никакой капитуляции», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украина согласовывает текст «формулы Штаймайера» и сообщила об этом в ответ на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика. Зеленский добавил, что предложенная формула должна входить в новый закон об особом статусе, которого еще нет.