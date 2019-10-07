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Штайнмайер ответил на обвинения в написании «формулы Штайнмайера» Кремлем
Штайнмайер также выразил удивление в связи с высказыванием экс-президента Украины о российском влиянии на содержание «формулы», поскольку на встрече, где она была предложена, присутствовал сам Порошенко
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Agencja Gazeta / Reuters)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал «Би-би-си Украина», что формула, названная в его честь, является попыткой сделать из больших шагов, предложенных в минских соглашениях, ряд меньших.

Штайнмайер упомянул переговоры, которые проводились «в Париже три года назад» в ходе встречи нормандской четверки на высшем уровне. «Переговоры не продвигались, потому что в действительности проекты, которые должны быть реализованы после Минских соглашений, стали известны... Но шаги, которые должны быть сделаны обеими сторонами, были слишком большими», — рассказал он. Штайнмайер пояснил, что формула не содержит ничего, кроме попытки сделать из больших шагов, которые не хотели делать участники конфликта, меньшие шаги, которые «до сих пор надо согласовывать».

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Порошенко опроверг существование согласованной «формулы Штайнмайера»

Штайнмайер отметил, что аргумент о российском влиянии его удивляет, поскольку на той встрече был экс-президент Украины Петр Порошенко. Ранее Порошенко утверждал, что «формула Штайнмайера» «написана в Кремле».

«Би-би-си» отмечает, что Штайнмайер мог ошибиться с датой или местом проведения переговоров, поскольку встреча в Париже прошла в 2015 году, а в 2016 году встреча по Украине проходила в Берлине.

Материал дополняется

Автор: Юлия Выродова
Теги: Франк-Вальтер Штайнмайер, Германия, Украина
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