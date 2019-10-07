Штайнмайер ответил на обвинения в написании «формулы Штайнмайера» Кремлем

Штайнмайер также выразил удивление в связи с высказыванием экс-президента Украины о российском влиянии на содержание «формулы», поскольку на встрече, где она была предложена, присутствовал сам Порошенко

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Agencja Gazeta / Reuters)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал «Би-би-си Украина», что формула, названная в его честь, является попыткой сделать из больших шагов, предложенных в минских соглашениях, ряд меньших.

Штайнмайер упомянул переговоры, которые проводились «в Париже три года назад» в ходе встречи нормандской четверки на высшем уровне. «Переговоры не продвигались, потому что в действительности проекты, которые должны быть реализованы после Минских соглашений, стали известны... Но шаги, которые должны быть сделаны обеими сторонами, были слишком большими», — рассказал он. Штайнмайер пояснил, что формула не содержит ничего, кроме попытки сделать из больших шагов, которые не хотели делать участники конфликта, меньшие шаги, которые «до сих пор надо согласовывать».

Штайнмайер отметил, что аргумент о российском влиянии его удивляет, поскольку на той встрече был экс-президент Украины Петр Порошенко. Ранее Порошенко утверждал, что «формула Штайнмайера» «написана в Кремле».

«Би-би-си» отмечает, что Штайнмайер мог ошибиться с датой или местом проведения переговоров, поскольку встреча в Париже прошла в 2015 году, а в 2016 году встреча по Украине проходила в Берлине.