Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»

«Формула Штайнмайера» — это компромиссное решение и уступка по сравнению с первоначальной редакцией минских договоренностей, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в эфире «Первого канала».

Министр отметил, что первая редакция соглашений предполагала в первую очередь принятие закона об особом статусе Донбасса и его внесение в Конституцию, а лишь затем проведение выборов. Лавров отметил, что бывший украинский лидер Петр Порошенко в ходе обсуждения предложенного порядка отказался предоставить особый статус территории, аргументируя это тем, что не знает, за кого проголосуют ее жители. После подобного «контрпродуктивного» и «антиправового» подхода занимавший в то время должность главы МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и предложил настоящую «компромиссную формулу», отметил Лавров. «Это уже компромисс и уступка», — сказал российский министр, добавив, что из-за этого никакого «плана Б» по минским соглашения не может быть (цитата по «РИА Новости»).

Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса. После подписания в Киеве прошли акции протеста.

С критикой решения президента Украины Владимира Зеленского также выступили три фракции Верховной рады — «Европейская солидарность» Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука. Лавров позже заявил о настораживающей реакции украинских политиков на подписание «формулы».