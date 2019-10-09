SANA сообщило о поджоге курдами нефтяных скважин на севере Сирии

Также бойцы курдских формирований начали жечь покрышки в приграничном с Турцией сирийском городе и избавляться от документов в своей штаб-квартире

Курдские отряды «Сирийских демократических сил» подожгли несколько нефтяных месторождений в сельской местности Эль-Хасака на северо-востоке Сирии в ответ на обстрелы турецкой армии. Об этом сообщает SANA.

Звуки взрывов доносились в сирийском городе Рас-эль-Айн, расположенном на границе с Турцией, указывает NTV. По данным SANA, там курды подожгли шины, а также начали сжигать документы в своей штаб-квартире, которая находится в этом городе. Также курдские бойцы выпустили несколько снарядов по турецкому приграничному городу Нусайбин.

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