Аналитики назвали признаки адаптации армии России к боям с ВСУ

RUSI: Россия углубляет минные поля до 500 м, это создает проблемы ВСУ

Российские военные изменили подход к установке мин, что мешает прорыву ВСУ, пишут британские аналитики

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Российские войска продолжают адаптироваться к вооруженному конфликту с Украиной, они стараются в четыре раза увеличить глубину минных полей (со 120 до 500 м) и расширить их, говорится в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

После первых столкновений стало ясно, что разминирующая бронетехника, такая как машины UR-77 и MICLIC, преодолевает минные поля, установленные на глубине 120 м. Углубление заряда не оставляет возможности для быстрого прорыва ВСУ.

Кроме того, российские военные стали размещать по две противотанковые мины вместе — одну поверх другой. Это снижало плотность минных заграждений, но обеспечивало выведение техники из строя при подрывах. До этого было обычным делом, когда разминирующая бронетехника выдерживала три одиночных взрыва мин.

Другие перемены носят системный характер и могут закрепиться в российской доктрине, считают эксперты. В числе таких изменений они назвали рассредоточение систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вместо концентрации на основных платформах, переход к более точному ведению огня для экономии снарядов.

Российская сторона отказалась от артиллерийских ударов по оставленным позициям, выяснив, что это раскрывает нахождение орудий для огня артиллерии ВСУ. Теперь в первую линию траншей закладывают самодельные заряды, которые взрываются при приближении бойцов ВСУ. Такая тактика представляет угрозу для самых боеспособных штурмовых отрядов украинской армии.

Армия Украины страдает от высоких темпов потерь бронетехники, но конструкция поставленных с Запада машин позволяет предотвратить гибель экипажа.

Власти Украины и стран Запада связывали медленное продвижение ВСУ с плотными минными полями и сохранением жизней солдат. Территория, которая оказалась заминирована, достигает примерно 250 тыс. кв. км, это сравнимо с площадью Западной Германии, указывали в немецком МИДе.

Российские власти настаивают, что наступление Украины провалилось, а не буксует. «Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так», — говорил президент Владимир Путин.