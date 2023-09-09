branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Президент Румынии сообщил об обнаружении новых обломков дрона Политика, 21:59
Марокко объявило трехдневный траур из-за землетрясения Общество, 21:52
Выборы-2023. Главное Политика, 21:43
США разместят в Румынии истребители F-16 Политика, 21:34
Движение по разрушенной части Крымского моста возобновят 15 сентября Общество, 21:29
Пропускаем ремонт, несем кота: 10 вариантов квартир с отделкой РБК и ПИК, 21:25
Байден объявил о создании с Индией конкурента «Шелкового пути» Китая Политика, 21:10
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Еще два беспилотника сбили над Крымом Политика, 21:06
В Петербурге число отравившихся едой из «Самоката» выросло вдвое Общество, 21:04
Власти объяснили вручение независимым наблюдателям повесток в Геленджике Политика, 21:00
Легенды «Спартака» победили сборную мира в матче памяти Цымбаларя Спорт, 20:58
Сборная Украины по футболу впервые за 10 лет не проиграла Англии Спорт, 20:51
На выборах в Москве проголосовали более 2,5 млн человек Политика, 20:50
Аналитики назвали признаки адаптации армии России к боям с ВСУ Политика, 20:43
Военная операция на Украине ,  
0 

Аналитики назвали признаки адаптации армии России к боям с ВСУ

RUSI: Россия углубляет минные поля до 500 м, это создает проблемы ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские военные изменили подход к установке мин, что мешает прорыву ВСУ, пишут британские аналитики
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Российские войска продолжают адаптироваться к вооруженному конфликту с Украиной, они стараются в четыре раза увеличить глубину минных полей (со 120 до 500 м) и расширить их, говорится в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

После первых столкновений стало ясно, что разминирующая бронетехника, такая как машины UR-77 и MICLIC, преодолевает минные поля, установленные на глубине 120 м. Углубление заряда не оставляет возможности для быстрого прорыва ВСУ.

Кроме того, российские военные стали размещать по две противотанковые мины вместе — одну поверх другой. Это снижало плотность минных заграждений, но обеспечивало выведение техники из строя при подрывах. До этого было обычным делом, когда разминирующая бронетехника выдерживала три одиночных взрыва мин.

Другие перемены носят системный характер и могут закрепиться в российской доктрине, считают эксперты. В числе таких изменений они назвали рассредоточение систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вместо концентрации на основных платформах, переход к более точному ведению огня для экономии снарядов.

Российская сторона отказалась от артиллерийских ударов по оставленным позициям, выяснив, что это раскрывает нахождение орудий для огня артиллерии ВСУ. Теперь в первую линию траншей закладывают самодельные заряды, которые взрываются при приближении бойцов ВСУ. Такая тактика представляет угрозу для самых боеспособных штурмовых отрядов украинской армии.

Армия Украины страдает от высоких темпов потерь бронетехники, но конструкция поставленных с Запада машин позволяет предотвратить гибель экипажа.

Читайте на РБК Pro
Пора рассчитаться: какие налоги платят российские бизнесмены в Таиланде
ЦБ Турции поднял ставку до 25%: что будет с лирой и экономикой страны
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо
Чем грозят миру проблемы в экономике Китая

Власти Украины и стран Запада связывали медленное продвижение ВСУ с плотными минными полями и сохранением жизней солдат. Территория, которая оказалась заминирована, достигает примерно 250 тыс. кв. км, это сравнимо с площадью Западной Германии, указывали в немецком МИДе.

Российские власти настаивают, что наступление Украины провалилось, а не буксует. «Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так», — говорил президент Владимир Путин.

Аналитики назвали признаки адаптации армии России к боям с ВСУ
Аналитики назвали признаки адаптации армии России к боям с ВСУ

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
мины Украина
Материалы по теме
Российские военные сбили дрон ВСУ стоимостью €550 тыс.
Политика
Зеленский рассказал, что Россия останавливает наступление Украины
Политика
Блинкен заявил о «заметном прогрессе» в контрнаступлении ВСУ
Политика