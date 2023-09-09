Bloomberg узнал о компромиссных формулировках по Украине на саммите G20

Дипломаты стран G20 выработали компромиссные формулировки в итоговом коммюнике по поводу военной операции на Украине, преодолев разногласия между Москвой и остальной частью группы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, формулировка будет во многом аналогична той, которая была согласована на прошлогоднем саммите G20 в Индонезии.

Источники агентства отмечают, что итоговый текст коммюнике должен быть одобрен лидерами «двадцатки».

О проблемах при согласовании документа из-за позиции по Украине ранее сообщал Reuters. По данным агентства, в 38-страничном проекте параграф «геополитическая ситуация» оставался пустым, в то время 75 других параграфоф были согласованы.

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