Глава Генштаба Британии рассказал о реакции на уничтожение Challenger

Начальник Генштаба Великобритании Сандерс рассказал о «сильных эмоциях» от уничтожения танка Challenger 2 на Украине, пояснив, что мог сам побывать на этой машине. Танк был сожжен в боях под Работино, сообщали запорожские власти

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Глава британского Генштаба генерал Патрик Сандерс заявил в интервью Forces.net, что испытал «сильные эмоции», увидев уничтожение танка Challenger 2 в ходе военной операции на Украине.

«Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке. Мы имеем глубокую привязанность к машинам и оборудованию, которыми сражались в последние годы», — ответил он на вопрос о впечатлениях от увиденного, добавив, что понимает, что так происходит во время боевых действий.

В то же время Сандерс сказал, что Британия «может гордиться» поставленным Украине вооружением: «Теперь мы видели первые «Челленджеры» в действии, и «Челленджер» во многих отношениях является одним из самых совершенных танков в мире, и он, безусловно, лучше всего защищен, и вы видели, что, когда первый «Челленджер» был потерян в бою, весь экипаж выбрался наружу».

Танки Challenger 2 прибыли на Украину в мае. 5 сентября представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об уничтожении британского Challenger 2. По его словам, танк был сожжен в боях под Работино на ореховском направлении Запорожского фронта. Рогов опубликовал короткое видео, на котором была показана горящая бронетехника, и заявил, что такие танки стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ.

The Guardian писала, что это первый танк такого типа, уничтоженный противником с 1994 года, когда Challenger 2 поступил на вооружение. Только в 2003 году один танк был уничтожен в Ираке из-за попадания под «дружественный огонь» — его по ошибке уничтожили собственными средствами поражения, отмечало издание.

На следующий день британский министр обороны Грант Шаппс подтвердил уничтожение танка. Он добавил, что Лондон не собирается отправлять Киеву машину взамен утраченной. Всего Британия поставила Украине 14 подобных танков.

8 сентября врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил об уничтожении второго танка Challenger 2. «Их отработали «Корнетом», в принципе, с первого же попадания полыхнул», — сказал он, уточнив, что огонь велся по двум машинам.

Москва осуждает поставки Киеву вооружения другими странами. В Кремле говорили, что танки Challenger 2 «горят и будут гореть, так же как остальные».