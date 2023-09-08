Балицкий сообщил об уничтожении второго британского танка Challenger 2

Танк Challenger 2 (Фото: Leon Neal / Getty Images)

В Запорожской области уничтожен второй танк британского производства Challenger 2, стоявший на вооружении украинской армии, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

«Их отработали «Корнетом», в принципе, с первого же попадания полыхнул», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что огонь велся по двум танкам. «Корнеты» взяли их легко, наши ребята отработали два танка», — уточнил глава региона.

6 сентября новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение первого танка Challenger 2 в зоне боевых действий на Украине.



«Я могу подтвердить, что это так», — сказал он.



Шаппс также добавил, что Лондон не планирует отправлять Киеву еще один танк на замену уничтоженному. Он напомнил, что Великобритания обещала поставить Украине 14 танков Challenger 2.



Первым об уничтожении Challenger на поле боя сообщил 5 сентября представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, танк был сожжен в боях под Работино на ореховском направлении Запорожского фронта. Он опубликовал короткое видео, на котором была показана горящая бронетехника, и заявил, что такие танки стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ.

Противотанковый комплекс «Корнет» с управляемыми ракетами используется для ударов по танкам и другим бронированным целям. Дальность его стрельбы составляет до 5,5 тыс. м днем и до 3,5 тыс. м ночью.

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