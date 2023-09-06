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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны Британии подтвердило уничтожение танка Challenger на Украине

Министр обороны Британии Шаппс заявил о первом подбитом Challenger на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Танк Challenger 2
Танк Challenger 2 (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс (он сменил на этом посту Бена Уоллеса) подтвердил уничтожение первого танка Challenger 2 в зоне боевых действий на Украине.

«Я могу подтвердить, что это так», — сказал глава британского военного ведомства в эфире телеканала Sky News.

Шаппс также добавил, что Лондон не планирует отправлять Киеву еще один танк на замену уничтоженному. Он напомнил, что Великобритания обещала поставить Украине 14 танков Challenger 2.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, разработанный компанией BAE Systems. Он оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-мм пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км, масса — почти 75 т.

Об уничтожении британского танка Challenger 2 в боях на Украине сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов 5 сентября. По его словам, танк был сожжен в боях под Работино на ореховском направлении Запорожского фронта. Он опубликовал короткое видео, на котором была показана горящая бронетехника, и заявил, что такие танки стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ.

Позже газета Guardian сообщила, что танк Challenger 2 был уничтожен впервые с начала его применения в 1994 году. С тех пор ни одна машина этого типа ни разу не была поражена противником. Только в 2003 году один танк был уничтожен в Ираке из-за попадания под «дружественный огонь» — его по ошибке уничтожили собственными средствами поражения.

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Теги
Британия Великобритания Минобороны Великобритании танк Challenger Украина Военная операция на Украине
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