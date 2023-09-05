Guardian узнала об уничтожении первого с 1994 года танка Challenger 2

Британский танк Challenger 2 уничтожили на Украине впервые с начала его применения в 1994 году, сообщает газета Guardian. На опубликованных кадрах видно, как Challenger 2 окутан густым черным дымом.

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По данным издания, Challenger 2 поступил на вооружение в 1994-м и с тех пор ни одна машина этого типа ни разу не была поражена противником. Только в 2003 году один танк был уничтожен в Ираке из-за попадания под «дружественный огонь» — его по ошибке уничтожили собственными средствами поражения.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские военные уничтожили первый британский танк Challenger 2 в боях под Работино. По его словам, такие танки стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, разработанный компанией BAE Systems. Он оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-мм пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км, масса — почти 75 т.

В середине января Великобритания объявила о решении поставить на Украину танки Challenger 2. Премьер-министр Риши Сунак отметил, что всего будет передано 14 танков. В марте на тот момент украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Киеву передадут 28 Challenger 2.

В мае 2023 года действовавший на тот момент министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что танки прибыли на Украину. В Кремле раскритиковали передачу танков Challenger 2 Украине и заверили, что «эти танки будут гореть, так же как остальные».