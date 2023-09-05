branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 104,9 (+0,49) Инвестиции, 17:14 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 97,54 (+0,92) Инвестиции, 17:14
Белгородские пограничники сбили беспилотник Политика, 18:59
Цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с ноября 2022 года Инвестиции, 18:58
Путин заявил об огромных возможностях для туризма в Магадане и на Чукотке Общество, 18:55
Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на пост главы Минобороны Политика, 18:50
Тренера женской сборной Испании уволили после скандала с поцелуем Спорт, 18:47
Как прошел главный «ИТ-Пикник» года Пресс-релиз, 18:46
Военная операция на Украине. Карта на 5 сентября Политика, 18:46
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 18:45
Росреестр предложил изменить нормы оспаривания отказа в регистрации жилья Недвижимость, 18:39
Инвестиции в навыки и человеческий капитал: что такое поисковые фонды Инвестиции, 18:32
Двух футболистов сборной Украины включили в список «беглых» спортсменов Спорт, 18:30
Gunvor предупредил об угрозе обвала цен на нефть до $71-72 за баррель Инвестиции, 18:24
В «Локомотиве» опровергли слова Карпина о здоровье рекордсмена сборной Спорт, 18:19
Аксаков назвал срок начала международных расчетов в цифровых рублях Крипто, 18:16
Военная операция на Украине ,  
0 

Guardian узнала об уничтожении первого с 1994 года танка Challenger 2

Guardian: Challenger 2 уничтожили на Украине впервые с 1994 года
Сюжет
Военная операция на Украине

Британский танк Challenger 2 уничтожили на Украине впервые с начала его применения в 1994 году, сообщает газета Guardian. На опубликованных кадрах видно, как Challenger 2 окутан густым черным дымом.

Guardian узнала об уничтожении первого с 1994 года танка Challenger 2
Video

По данным издания, Challenger 2 поступил на вооружение в 1994-м и с тех пор ни одна машина этого типа ни разу не была поражена противником. Только в 2003 году один танк был уничтожен в Ираке из-за попадания под «дружественный огонь» — его по ошибке уничтожили собственными средствами поражения.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские военные уничтожили первый британский танк Challenger 2 в боях под Работино. По его словам, такие танки стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, разработанный компанией BAE Systems. Он оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-мм пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км, масса — почти 75 т.

В середине января Великобритания объявила о решении поставить на Украину танки Challenger 2. Премьер-министр Риши Сунак отметил, что всего будет передано 14 танков. В марте на тот момент украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Киеву передадут 28 Challenger 2.

Читайте на РБК Pro
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями
«Август — закуска, сентябрь — основное блюдо». Каким будет курс биткоина
Девять способов снять боль после тренировки

В мае 2023 года действовавший на тот момент министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что танки прибыли на Украину. В Кремле раскритиковали передачу танков Challenger 2 Украине и заверили, что «эти танки будут гореть, так же как остальные».

Теги
Challenger танки Великобритания Украина
Материалы по теме
Рогов сообщил об уничтожении первого Challenger 2 на Украине
Политика
Британия утилизировала более 40 танков Challenger вместо передачи Украине
Политика
Бен Уоллес подтвердил прибытие на Украину танков Challenger 2
Политика