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В Курской области напали на росгвардейцев

В городе Суджа Курской области, который находится неподалеку от границы с Украиной, вооруженные мужчины напали на росгвардейцев. Им удалось скрыться, ранив по крайней мере одного из сотрудников Росгвардии. Объявлен план «Перехват»
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Курской области напали на росгвардейцев, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также Telegram-каналы Mash и Baza. Telegram-каналы пишут, что нападение совершили «украинские диверсанты». Нападение произошло в городе Суджа, который находится примерно в 10 км от российско-украинской границы.

По информации Mash, инцидент произошел на блокпосту у объездной автодороги — сотрудники попытались остановить подозрительную «Газель», оттуда открыли огонь. Baza пишет, что в Росгвардию сообщили о вооруженных мужчинах, сотрудники ведомства обнаружили их в лесу неподалеку от Суджи, где произошла стычка между ними и росгвардейцами. Оба мужчины скрылись.

По предварительным данным, есть как минимум один раненый, о его состоянии информации нет. Объявлен план «Перехват».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Центрального округа войск национальной гвардии.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В Курской области с середины апреля действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Режим регулярно продлевают, сейчас он действует до 22 сентября. В конце мая Минобороны направило в регион дополнительные силы и вооружение для обеспечения безопасности.

С начала военной операции на Украине власти граничащих с ней российских регионов неоднократно сообщали об атаках и обстрелах, а также о диверсиях или их попытках с украинской стороны. В середине августа ФСБ сообщила о подрыве шести опор линии электропередачи, которые ведут к Курской атомной электростанции. По данным ведомства, за этим стояли «украинские диверсанты». Инцидент привел к «нарушению технологического процесса функционирования АЭС», заявили в ФСБ.

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До этого в начале мая частично обрушились конструкции железнодорожного моста на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор. Пострадавших в результате обрушения не было, по ветке ходили товарные составы. Губернатор Курской области Роман Старовойт позже заявил, что произошедшее было диверсией.

Спустя две недели ФСБ сообщила, что в регионе задержали местного жителя, готовившего взрывы в местах массового скопления людей. В ФСБ считают, что он действовал по согласованию со спецслужбами Украины. Целью терактов была «дестабилизация ситуации», а также давление на власти с тем, чтобы они прекратили проведение спецоперации на Украине, заявили в ФСБ.

В начале августа Старовойт заявил о попытке диверсии на местном аэродроме, на котором базируются военные самолеты.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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Любовь Порываева
Росгвардия Курская область план «Перехват» диверсия
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