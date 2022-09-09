В Курской области напали на росгвардейцев
В Курской области напали на росгвардейцев, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также Telegram-каналы Mash и Baza. Telegram-каналы пишут, что нападение совершили «украинские диверсанты». Нападение произошло в городе Суджа, который находится примерно в 10 км от российско-украинской границы.
По информации Mash, инцидент произошел на блокпосту у объездной автодороги — сотрудники попытались остановить подозрительную «Газель», оттуда открыли огонь. Baza пишет, что в Росгвардию сообщили о вооруженных мужчинах, сотрудники ведомства обнаружили их в лесу неподалеку от Суджи, где произошла стычка между ними и росгвардейцами. Оба мужчины скрылись.
По предварительным данным, есть как минимум один раненый, о его состоянии информации нет. Объявлен план «Перехват».
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Центрального округа войск национальной гвардии.
В Курской области с середины апреля действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Режим регулярно продлевают, сейчас он действует до 22 сентября. В конце мая Минобороны направило в регион дополнительные силы и вооружение для обеспечения безопасности.
С начала военной операции на Украине власти граничащих с ней российских регионов неоднократно сообщали об атаках и обстрелах, а также о диверсиях или их попытках с украинской стороны. В середине августа ФСБ сообщила о подрыве шести опор линии электропередачи, которые ведут к Курской атомной электростанции. По данным ведомства, за этим стояли «украинские диверсанты». Инцидент привел к «нарушению технологического процесса функционирования АЭС», заявили в ФСБ.
До этого в начале мая частично обрушились конструкции железнодорожного моста на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор. Пострадавших в результате обрушения не было, по ветке ходили товарные составы. Губернатор Курской области Роман Старовойт позже заявил, что произошедшее было диверсией.
Спустя две недели ФСБ сообщила, что в регионе задержали местного жителя, готовившего взрывы в местах массового скопления людей. В ФСБ считают, что он действовал по согласованию со спецслужбами Украины. Целью терактов была «дестабилизация ситуации», а также давление на власти с тем, чтобы они прекратили проведение спецоперации на Украине, заявили в ФСБ.
В начале августа Старовойт заявил о попытке диверсии на местном аэродроме, на котором базируются военные самолеты.