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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ отчиталась о задержании готовившего взрывы жителя Курской области

Мужчина рассказал, что до 2015 года был гражданином Украины, а во время военной операции России получил указание следить за военной техникой и воинскими частями. Взамен сотрудник СБУ обещал ему проход на территорию Украины

В Курской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который готовил взрывы в местах массового скопления людей, сообщила спецслужба. В ФСБ уточнили, что задержанный связан со спецслужбами Украины.

«ФСБ совместно с МВД задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры города Курска с массовым скоплением людей», — сообщили в службе.

Целью задуманных терактов была «дестабилизация ситуации», а также давление на власти для прекращения специальной военной операции на Украине, уточнили в ФСБ. При обыске у задержанного изъяли «две самодельные взрывчатки, травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу».

ФСБ опубликовала видео с задержанным, он рассказал, что до 2015 года был гражданином Украины, получил указание наблюдать за военной техникой на территории области, воинскими частями и провести серию взрывов для нагнетания паники. «Сотрудник СБУ пообещал мне обеспечить коридор через границу на территорию Украины», — сказал мужчина.

На кадрах служба показала изъятые у него вещи. Среди них оказались свидетельство о рождении в СССР, загранпаспорт и военный билет России, электронные весы для веществ, пистолет, флешки и одноразовые сим-карты.

Силовики возбудили уголовное дело по статье о подготовке к теракту ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.

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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Операцию осудили представители 141 страны в Генассамблее ООН, потребовали прекратить огонь и вывести войска. После начала военных действий ФСБ не раз сообщала о задержании людей, которые готовили диверсии или теракты в России, в том числе в Белгородской области, Крыму и Ставропольском крае.

27 апреля ФСБ задержала двух россиян в Белгородской области. По версии ФСБ, они были «сторонниками украинского нацизма» и готовили диверсии на транспортном объекте региона. На видео ФСБ задержанные признались, что хотели повредить железнодорожные пути, по которым двигаются российские военные эшелоны. Один из задержанных сказал, что «искал выход на силовые структуры Украины, в частности СБУ».

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Спецслужба также заявила, что задержанные «направляли на украинский сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих ВС России, принимавших участие в специальной военной операции».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о подготовке диверсии (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Теги
Жанна Антохина, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
ФСБ Курская область задержание подготовка теракта Военная операция на Украине
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