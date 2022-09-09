Суд в Москве арестовал нового подозреваемого в госизмене
Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в госизмене Баранова М.В. Информация об этом размещена в судебной картотеке. Ст. 275 УК предусматривает наказание от 12 до 20 лет тюремного заключения. Детали обвинения неизвестны: дела о госизмене засекречены.
Согласно УК, госизмена подразумевает шпионаж, выдачу иностранному государству либо международной или иностранной организации государственной тайны, а также оказание другой стране любой помощи в деятельности, направленной против безопасности России.
Пресс-секретарь суда Юлия Котомина рассказала «Интерфаксу», что Михаила Баранова заключили под стражу до 7 ноября.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мещанского суда.
Летом этого года в России завели как минимум шесть дел о госизмене.
1 июля по делу о госизмене суд арестовал доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. 3 июля он умер в СИЗО. У ученого была диагностирована четвертая стадия рака поджелудочной железы.
По этой же статье 14 июля арестовали сотрудника российско-финской компании Валерия Тимофеева.
В начале августа суд арестовал директора института Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка, который занимался разработками в области гиперзвука. До этого суд по аналогичному обвинению арестовал главного научного сотрудника института Анатолия Маслова.
Еще одним фигурантом дела о государственной измене стал человек по фамилии Титов. В конце августа Лефортовский суд Москвы арестовал Игоря Кондрацкого, также обвиняемого в госизмене.