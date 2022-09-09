Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Михаила Баранова

Суд в Москве арестовал нового подозреваемого в госизмене

Михаила Баранова арестовали до 7 ноября. Следствие полагает, что он пытался передать другому государству сведения, составляющие государственную тайну

Вид на здание Мещанского суда Москвы (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в госизмене Баранова М.В. Информация об этом размещена в судебной картотеке. Ст. 275 УК предусматривает наказание от 12 до 20 лет тюремного заключения. Детали обвинения неизвестны: дела о госизмене засекречены.

Согласно УК, госизмена подразумевает шпионаж, выдачу иностранному государству либо международной или иностранной организации государственной тайны, а также оказание другой стране любой помощи в деятельности, направленной против безопасности России.

Пресс-секретарь суда Юлия Котомина рассказала «Интерфаксу», что Михаила Баранова заключили под стражу до 7 ноября.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мещанского суда.

Летом этого года в России завели как минимум шесть дел о госизмене.

1 июля по делу о госизмене суд арестовал доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. 3 июля он умер в СИЗО. У ученого была диагностирована четвертая стадия рака поджелудочной железы.

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По этой же статье 14 июля арестовали сотрудника российско-финской компании Валерия Тимофеева.

В начале августа суд арестовал директора института Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка, который занимался разработками в области гиперзвука. До этого суд по аналогичному обвинению арестовал главного научного сотрудника института Анатолия Маслова.

Еще одним фигурантом дела о государственной измене стал человек по фамилии Титов. В конце августа Лефортовский суд Москвы арестовал Игоря Кондрацкого, также обвиняемого в госизмене.