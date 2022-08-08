В России завели еще одно дело о госизмене
В России фигурантом дела о государственной измене (ст. 275 УК, от 12 до 20 лет) стал человек по имени Титов А.В., следует из судебной картотеки. В суд поступило ходатайство о продлении ему ареста.
«РИА Новости» пишет, что Титова арестовали в одном из регионов, а затем этапировали в Москву. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Лефортовского суда Москвы.
Фабула дела неизвестна. Обычно в России дела о госизмене рассматриваются в закрытом режиме.
Наказание по статье о госизмене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Согласно УК, госизмена подразумевает шпионаж, выдачу иностранному государству либо международной или иностранной организации государственной тайны, а также оказание другой стране любой помощи в деятельности, направленной против безопасности России.
С начала лета это уже как минимум пятое дело, заведенное по статье о госизмене. Так, в начале августа суд арестовал директора института Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка, который занимался разработками в области гиперзвука. По версии следствия, он передавал сведения о гиперзвуковых разработках, которые представляют собой государственную тайну. До этого суд по аналогичному обвинению арестовал главного научного сотрудника института Анатолия Маслова.
14 июля по делу о госизмене суд арестовал сотрудника российско-финской компании Валерия Тимофеева, а 1 июля — доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. Ученого подозревали в передаче данных, содержащих гостайну, Китаю. 3 июля стало известно, что Колкер умер в СИЗО. У ученого была диагностирована четвертая стадия рака поджелудочной железы. Он не мог питаться самостоятельно, ему нужны были поддерживающая терапия и противорвотные препараты, рассказала его дочь Алина Миронова.
После начала военной спецоперации на Украине Генпрокуратура напоминала, что действия россиян, которые оказывают финансовую и иную помощь иностранному государству, могут квалифицироваться как государственная измена. В середине июля президент России Владимир Путин также приравнял к госизмене переход на сторону противника в условиях вооруженных конфликтов.