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Вице-президента российско-финской компании арестовали по делу о госизмене

По информации ВЧК-ОГПУ, речь идет о вице-президенте по развитию бизнеса российско-финской компании Helsinki Shipyard Oy. Она занимается строительством ледоколов
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Лефортовский районный суд Москвы арестовал Валерия Тимофеева по подозрению в госизмене (ст. 275 УК), сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичных судов.

Тимофеев арестован до 12 сентября. Наказание по ст. 275 УК составляет от 12 до 20 лет лишения свободы.

По данным источника ТАСС, Тимофеев — вице-президент одной из российско-финских компаний. ВЧК-ОГПУ пишет, что он вице-президент по развитию бизнеса российско-финской компании Helsinki Shipyard Oy, строящей ледоколы. Следствие считает, что арестованный передал секретную информацию о работе судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде, которая «в итоге оказалась у западных спецслужб», пишет Telegram-канал.

РБК направил запрос в Helsinki Shipyard Oy.

Дело Сафронова: в чем проблемы с преследованием за госизмену в России
Общество
Иван Сафронов

Helsinki Shipyard Oy (ранее Arctech Helsinki Shipyard Inc.) — судостроительная компания. Ей принадлежит Хельсинкская верфь. Компания строит ледоколы и другие суда ледового класса для работы в Арктике.

Arctech Helsinki Shipyard Inc. была создана финской компанией STX Finland Oy и российской Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) на паритетной основе. Впоследствии ОСК вышла из собственников.

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На верфи Helsinki Shipyard Oy строится экологически чистый ледокол для «Норникеля», который компания планирует использовать в бассейне реки Енисей, Енисейском заливе и Карском море. «Норникель» ожидал получить судно к зиме 2025 года. Однако на фоне санкций по контракту появились ограничения, сообщал «ПортНьюс» в июне старший вице-президент компании Сергей Дубовицкий. На вопрос, приостановлено ли строительство, он сказал, что окончательный ответ в «Норникеле» смогут дать в течение трех месяцев.

Помимо этого Helsinki Shipyard Oy построила арктический крейсер SH Vega для российской Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая планировала сдавать его в аренду британской круизной компании Swan Hellenic. Но ГЛТК попала под санкции Евросоюза, и судно ей передать не смогли. В итоге Helsinki Shipyard Oy выставила крейсер на аукцион, и он был продан напрямую Swan Hellenic, сообщил отраслевой портал Cruise & Ferry.

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» находится в Калининграде и входит в состав ОСК. В частности, он вместе с Arctech Helsinki Shipyard участвовал в строительстве первого в мире асимметричного ледокола «Балтика», который спустили на воду весной 2014 года.

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