В Москве завели дело о госизмене

Лефортовский суд Москвы (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Лефортовский суд Москвы продлил арест Игорю Кондрацкому, обвиняемому в госизмене. О его задержании ранее не сообщалось, на сайте суда 23 августа появилась карточка дела Кондрацкого И. В. о продлении срока его ареста.

«В отношении Кондрацкого судом продлен срок содержания под стражей до 27 ноября 2022 года», — приводит «Интерфакс» сообщение суда. Ст. 275 о госизмене предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Источник агентства сообщил, что Кондрацкого арестовали два месяца назад, в его деле речь идет о передаче представителю иностранного государства информации, которая содержит сведения, включающие государственную тайну.

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