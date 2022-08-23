Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 59,33 (-0,2) Инвестиции, 16:07
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 59,9 (+0,15) Инвестиции, 16:07
На Украине стартовал чемпионат страны по футболу Спорт, 17:19
Лавров обсудил с французским министром визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Политика, 17:15
В Москве завели дело о госизмене Политика, 17:13
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 17:10
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 17:04
Синоптики рассказали, почему в Москве стало меньше дыма в воздухе Общество, 16:58
Усэйн Болт решил запатентовать свою победную позу Спорт, 16:57
Киев вышел из соглашения с Москвой по параллельной работе энергосистем Политика, 16:56
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Правительство сменит руководителя Росморречфлота Бизнес, 16:52
Какие советские и российские памятники снесли в 2022 году. Фотогалерея Общество, 16:49 
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 16:47
В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник Политика, 16:44
Прокурор раскрыла детали ограбления вдовы Градского Общество, 16:41
Бумаги Ozon взлетели более чем на 13% после выхода отчета Инвестиции, 16:40
Политика ,  
0 

В Москве завели дело о госизмене

Лефортовский суд Москвы
Лефортовский суд Москвы (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Лефортовский суд Москвы продлил арест Игорю Кондрацкому, обвиняемому в госизмене. О его задержании ранее не сообщалось, на сайте суда 23 августа появилась карточка дела Кондрацкого И. В. о продлении срока его ареста.

«В отношении Кондрацкого судом продлен срок содержания под стражей до 27 ноября 2022 года», — приводит «Интерфакс» сообщение суда. Ст. 275 о госизмене предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Источник агентства сообщил, что Кондрацкого арестовали два месяца назад, в его деле речь идет о передаче представителю иностранного государства информации, которая содержит сведения, включающие государственную тайну.

В России завели еще одно дело о госизмене
Политика
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Материал дополняется

Теги
Москва госизмена Лефортовский суд
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter