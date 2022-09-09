В Латвию снова начал поступать российский газ
В Латвию через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» поступает газ из России, следует из данных латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid.
Delfi уточняет, что страна получает российский газ с 3 сентября. В это день и на следующий день поступало по 4 ГВт.ч (более 284 тыс. куб. м в сутки), затем 5-го — 4 ГВт.ч (около 380 тыс. куб. м), с 6-го — по 11 ГВт.ч (более 1 млн куб. м). По данным на 9 сентября, газ поступает в том же объеме. Представитель Conexus сообщила Delfi, что через ГИС газ поступает в единую рыночную зону.
Российский газ идет к латвийским потребителям по магистральному газопроводу Валдай — Псков — Рига, он поступает из России в Латвию через Эстонию в точке «Лухамаа».
30 июля «Газпром» объявил, что прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа. Днем ранее глава латвийской газовой компании Latvijas Gaze Айгарс Калвитис сообщил, что компания продолжила закупать газ российского производства, но не у «Газпрома», а через посредника.
После этого подача газа в Латвию уже возобновлялась в период с 5 по 11 августа, указывает Delfi.
7 сентября «Газпром» опубликовал данные по поставкам газа в Европу в 2022 году. С начала года страны ЕС сократили поставки газа из России на 48%, заявила компания. В Еврокомиссии указывали, что по итогам первого квартала 2022-го импорт газа в ЕС вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, однако поставки из России сократились на 31%, их доля в общем импорте упала до 28%, таким образом, Россия впервые уступила производителям сжиженного природного газа.
В ЕС звучали предложения о полном отказе от российского газа, однако многие страны выступили против такой меры. В российском Минэнерго указывали, что страны союза не смогут отказаться от газа из России, скорее всего, даже к 2027 году, так как это приведет к остановке европейской промышленности.
Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС писал, что члены союза также обсуждают возможность введения потолка цены на газ, однако только в том случае, если Евросоюз будет готов к полному прекращению поставок.