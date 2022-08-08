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Латвия возобновила импорт газа из России

По данным латвийского оператора Conexus Baltic Grid, российский газ поступает в страну в объеме около 4 млн куб. м в сутки. «Газпром» сообщал о прекращении поставок газа в Латвию в конце июля из-за нарушений условий отбора
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Латвия возобновила импорт российского газа, прекращенный в конце июля из-за нарушения условий отбора, свидетельствуют данные латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid

Согласно сайту Conexus Baltic Grid, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» сейчас поступает около 4 млн куб. м газа в сутки.

Российский газ поставляется латвийским потребителям по магистральному газопроводу Валдай — Псков — Рига, он поступает из России в Латвию через Эстонию в точке «Лухамаа».

«РИА Новости» со ссылкой на данные платформы Entsog уточняет, что газ в Латвию начал поступать с 5 августа.

«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию
Политика
Фото:Ints Kalnins / Reuters

Латвия отказалась от поставок российского газа в начале апреля после решения не подчиняться требованиям Москвы по оплате российского газа в рублях. Эта схема касалась стран, которые российские власти ранее определили в качестве недружественных, в список вошли все государства ЕС, Украина, Микронезия, Сингапур и другие.

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В середине июня премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш пообещал не возобновлять импорт российского газа, призвав найти способ наложить санкции на поставки. Тем не менее страна продолжила покупать газ российского производства, но не напрямую у «Газпрома», а через посредника, объяснял глава латвийской газовой компании Latvijas Gaze Айгарс Калвитис.

Ранее газовая компания Latvijas Gaze предупреждала, что цены на газ для населения с 1 июля вырастут в пределах от 65,6 до 89,9%, в зависимости от объема потребления.

30 июля «Газпром» прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа, сообщили в пресс-службе компании. «Газпром» не уточнил, о каких нарушениях идет речь.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
При участии
Тимофей Дзядко
Латвия поставки газа Россия санкции Газпром
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