Латвия возобновила импорт газа из России

По данным латвийского оператора Conexus Baltic Grid, российский газ поступает в страну в объеме около 4 млн куб. м в сутки. «Газпром» сообщал о прекращении поставок газа в Латвию в конце июля из-за нарушений условий отбора

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Латвия возобновила импорт российского газа, прекращенный в конце июля из-за нарушения условий отбора, свидетельствуют данные латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid

Согласно сайту Conexus Baltic Grid, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» сейчас поступает около 4 млн куб. м газа в сутки.

Российский газ поставляется латвийским потребителям по магистральному газопроводу Валдай — Псков — Рига, он поступает из России в Латвию через Эстонию в точке «Лухамаа».

«РИА Новости» со ссылкой на данные платформы Entsog уточняет, что газ в Латвию начал поступать с 5 августа.

Латвия отказалась от поставок российского газа в начале апреля после решения не подчиняться требованиям Москвы по оплате российского газа в рублях. Эта схема касалась стран, которые российские власти ранее определили в качестве недружественных, в список вошли все государства ЕС, Украина, Микронезия, Сингапур и другие.

Читайте на РБК Pro Pro Основатель Airbnb: «Если у вас 20 задач на день, не нужно делать их все» Основатель Airbnb: «Если у вас 20 задач на день, не нужно делать их все» Статьи Pro Машинное обучение не панацея: какие задачи решает Operations Research Машинное обучение не панацея: какие задачи решает Operations Research Статьи Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro Цифровые бедуины: с каким бизнесом россияне выходят в Эмираты Цифровые бедуины: с каким бизнесом россияне выходят в Эмираты Статьи Pro Сколько нужно работать, чтобы быть счастливым Сколько нужно работать, чтобы быть счастливым Инструкции Pro Строительство: как защититься от недобросовестных действий подрядчика Строительство: как защититься от недобросовестных действий подрядчика Инструкции Pro Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта Статьи Pro Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье Статьи

В середине июня премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш пообещал не возобновлять импорт российского газа, призвав найти способ наложить санкции на поставки. Тем не менее страна продолжила покупать газ российского производства, но не напрямую у «Газпрома», а через посредника, объяснял глава латвийской газовой компании Latvijas Gaze Айгарс Калвитис.

Ранее газовая компания Latvijas Gaze предупреждала, что цены на газ для населения с 1 июля вырастут в пределах от 65,6 до 89,9%, в зависимости от объема потребления.

30 июля «Газпром» прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа, сообщили в пресс-службе компании. «Газпром» не уточнил, о каких нарушениях идет речь.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».