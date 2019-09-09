Напавший на Памфилову проник в ее дом случайно

По словам обвиняемого в нападении на главу ЦИК, ему ничего не было известно о хозяевах дома, куда он залез. Мужчина признал вину, следствие попросило его арестовать

Элла Памфилова (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Бахыт Карабалаев, задержанный по обвинению в нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову, заявил на допросе, что выбрал ее дом случайно. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Мужчина сказал следователям, что выбрал для нападения дом, который находился недалеко от места его ночлега. «О личности хозяев дома нападавшему известно не было», — отмечает СК.

Карабалаеву предъявлено обвинение в разбое с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК). Мужчина признал вину, следствие направило в Басманный суд ходатайство о его аресте.

О задержании подозреваемого — уроженца одной из республик Средней Азии 1983 года рождения — МВД сообщило 7 сентября. Само нападение произошло в ночь на 6 сентября. Как сообщили в МВД, мужчина в маске проник в дом на территории коттеджного поселка в Истринском районе Подмосковья и несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером. Памфилова заявила, что физически оказалась сильнее злоумышленника, смогла дать ему отпор и выгнать из дома, кинув в него стулом. В результате нападения она повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота.