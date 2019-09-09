Вышинский сообщил о просьбе Москальковой не спешить с отъездом с Украины

Вышинский сообщил о просьбе Москальковой не спешить с отъездом с Украины

Так Вышинский объяснил свое присутствие на борту самолета с удерживавшимися на Украине россиянами. По замыслу омбудсмена его задержка в Киеве должна была укрепить атмосферу доверия между Россией и Украиной, добавил журналист

Руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого суд в Киеве отпустил из-под ареста, рассказал о просьбе российского омбудсмена Татьяны Москальковой не уезжать с Украины сразу после освобождения. Трансляцию его пресс-конференции вело «РИА Новости».

«У меня был билет на 28 число [августа] в Москву, я собирался улететь. Но раздался телефонный звонок, и меня попросили задержаться в Киеве и улететь вот этим бортом, на котором летели все», — сказал Вышинский, объясняя, как он оказался в самолете с заключенными, участвующими в обмене.

Он пояснил, что звонила Москалькова. «Она сказала: «Ты же понимаешь, что атмосфера доверия, мягко говоря, очень шаткая, надо как-то ее укрепить», — рассказал Вышинский. Омбудсмен попросила журналиста задержаться и прилететь со всеми, чтобы избежать мыслей, что он улетел и «дальше можно уже ничего не делать», отметил он. По словам Вышинского, это должен был быть некий знак, что «все обязательства будут исполнены в тот момент, когда все обязательства будут исполнены с украинской стороны». «Я эту просьбу выполнил», — заключил он.