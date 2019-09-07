Вышинский показал видео из аэропорта Киева с самолетом для обмена

Вышинский показал видео из аэропорта Киева с самолетом для обмена

Вышинский, освобожденный из-под стражи на Украине в конце августа, вылетает в Москву вместе с россиянами, которые участвуют в обмене заключенными между двумя странами

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский перед посадкой на российский спецборт снял его на видео. Запись опубликована в Telegram-канале «РИА Новости».

«Кирилл Вышинский ожидает посадки на спецрейс «России» для вылета из Киева в Москву. Прислал видео», — говорится в сообщении.

Видео: РИА Новости / Telegram

Ранее о скором прибытии журналиста в Москву заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Вышинского, которого на Украине обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, освободили из-под стражи в конце августа. Суд в Киеве изменил ему меру пресечения на личное обязательство.

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