Беглов показал лидерство после подсчета более 10% протоколов

Центризбирком обработал 11,42% бюллетеней на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Лидирует врио Александр Беглов с результатом более 65% голосов

Александр Беглов (Фото: Роман Пименов / ТАСС )

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов набирает 65,47% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 11,42% протоколов.

На втором месте идет кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова — 16,42%, у кандидата от «Гражданской платформы» Михаила Амосова — 15,56%.

Экзитполы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее предсказали победу Беглова на выборах с результатом 56% голосов. Амосов, согласно этим данным, набирает 21,4%, Тихонова — 19%.



Выборы губернаторов 8 сентября в Единый день голосования прошли в 16 российских регионах. Во всех из них, согласно обнародованным данным ЦИК, лидируют действующие врио губернаторов. При этом все они, по предварительным данным набирают более 50%, что говорит о том, что второго тура, по всей вероятности, не будет