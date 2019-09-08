Единый день голосования-2019 , 08 сен, 22:00
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Экзитполы показали победу Беглова с результатом более 50%
Михаил Амосов, выдвинутый «Гражданской платформой», набирает 21,4% голосов, кандидат от «Справедливой России Надежда Тихонова — 19%
Александр Беглов
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах губернатора с 56% голосов, свидетельствуют данные экзитполов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в официальном Telegram-канале.
Кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов набирает 21,4%, Надежда Тихонова от «Справедливой России» — 19%. Явка составила 23,3 %.
Указывается, что 44,9% респондентов отказались от ответа.
Ранее данные ЦИК по итогам обработки 0,3% голосов показали, что Беглов набирает 79,13% голосов, Амосов — 10,92, Тихонова — 9,22%.