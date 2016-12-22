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Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы
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Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы
Выборы мэра Москвы, 09 сен, 23:59
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Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы
Сергей Собянин поблагодарил поддержавших его избирателей и членов своего штаба словами «это — наша общая победа». По предварительным данным ЦИК, он набирает около 68% голосов, экзит-поллы отдают ему победу с результатом 74%
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Действующий градоначальник Сергей Собянин публично объявил о своей победе на выборах мэра Москвы. Его обращение опубликовано на странице избирательного штаба.

«Спасибо за поддержку, друзья! Это — наша общая победа», — написал он.

По данным экзит-полов, озвученным ранее, Сергей Собянин набирает 74% голосов при явке в 28%. Вместе с тем ЦИК, как сообщал ТАСС, пока успел обработать менее 1% голосов. По данным после обработки 0,11% бюллетеней Собянин набирает 67,98%. Второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин: по данным ЦИК у него 11,39% голосов. Вслед за ними идут Илья Свиридов («Справедливая Россия») — 8,83%, Михаил Дегтярев (ЛДПР) — 7,11%, Михаил Балакин («Союз горожан») — 2,28%.

По данным Мосгоризбиркома, явка на выборах мэра столицы составила 31,24%, передает «РИА Новости». В 2013 году, на прошлых выборах градоначальника, явка составляла 32,1% Тогда Собянин получил 51,37% голосов, на втором месте оказался оппозиционер Алексей Навальный с результатом в 27,24% голосов.

Московские кандидаты: кто идет на выборы мэра столицы Еще 1 фото
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Собянин набрал 74% на выборах мэра по предварительным результатам
Политика

В конце августа кандидат от КПРФ Вадим Кумин подал в Мосгорсуд иск, в котором потребовал снять Собянина с выборов, заявив об «огромном количестве нарушений, допущенных командой мэра, прежде всего в информационной сфере». В частности, он указывал на то, что упоминаемость Собянина в СМИ, по его словам, «выше не менее, чем в десять раз». Однако суд иск кандидата удовлетворить отказался. Окончательное решение вынес 7 сентября Верховный суд, отклонивший апелляцию истца на решение Мосгорсуда.

По данным компании «Медиалогия», в ходе предвыборной кампании с 1 июня по 1 сентября Собянин упоминался в федеральных и московских СМИ вдвое чаще, чем другие кандидаты на пост мэра столицы. Его имя появлялось в СМИ 45377 раз, в то время как четыре остальных кандидата Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Балакин («Союз горожан»), Илья Свиридов («Справедливая Россия») и Михаил Дегтярев (ЛДПР) — упоминались в общей сложности 20539 раз.
 

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Сергей Собянин , Москва , выборы мэра
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