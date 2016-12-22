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Собянин набрал 74% на выборах мэра по предварительным результатам
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Собянин набрал 74% на выборах мэра по предварительным результатам
Выборы мэра Москвы, 22:34
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Собянин набрал 74% на выборах мэра по предварительным результатам
Представитель Собянина назвал такие результаты «победой». По данным экзит-пола, на втором месте — кандидат от КПРФ с 10% голосов
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Глава штаба Сергея Собянина Константин Ремчуков заявил об уверенной победе кандидата на мэрских выборах в Москве, комментируя журналистам предварительные данные голосования на выборах мэра Москвы после закрытия участков в 22:00, передает корреспондент РБК. «При явке 28% результат 74%, я считаю, это победа», — сказал Ремчуков.

Опрос с таким результатом Собянина опубликовал «Центр политических технологий». Второе место, показывают результаты экзит-пола, набрал кандидат от КПРФ Вадим Кумин, получив 10% голосов, передает «Интерфакс». Михаил Дегтярев (ЛДПР) и Илья Свиридов («Справедливая Россия») каждый набрали по 6%, Михаил Балакин (выдвинут от «Союза горожан») получил 2%.

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В 2013 году на мэрских выборах Собянин, по официальным данным Центризбиркома, получил 51,37% голосов. Второе место тогда занял оппозиционер Алексей Навальный с 27,24%. Явка тогда составила 32,03%.

Днем в воскресенье, 9 сентября, в Мосгоризбиркоме говорили, что явка на тот момент превысила показатели пятилетней давности на 1%.

Во ВЦИОМе в середине августа на основе проведенных опросов подсчитали, что показатель явки будет 32%, а действующий мэр наберет более 65% голосов. Результаты этих опросов отдавали второе место Дегтяреву (11,1%), а третье — Кумину (10,1%).

Авторы: Елизавета Антонова, Андрей Гатинский.
Теги: Москва , выборы мэра , экзит-поллы , Сергей Собянин
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