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СМИ упоминали Собянина во время кампании вдвое чаще других кандидатов
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СМИ упоминали Собянина во время кампании вдвое чаще других кандидатов
Выборы мэра Москвы, 07:01
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СМИ упоминали Собянина во время кампании вдвое чаще других кандидатов
Количество упоминаний Сергея Собянина в СМИ за время избирательной кампании в Москве превзошло упоминания остальных четырех кандидатов в мэры столицы более чем вдвое, подсчитала «Медиалогия»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

«Медиалогия» подсчитала количество упоминаний кандидатов в мэры Москвы в федеральных и московских СМИ с 1 июня по 1 сентября и пришла к выводу, что действующий глава города Сергей Собянин за это время упоминался 45 377 раз.

Остальные четыре кандидата в мэры — Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Балакин («Союз горожан»), Илья Свиридов («Справедливая Россия») и Михаил Дегтярев (ЛДПР) — упоминались в общей сложности 20 539 раз. У всех кандидатов значительная часть упоминаний носит нейтральный характер, говорится в исследовании «Медиалогии», проведенном для РБК.

Активность кандидатов

РБК подсчитал количество публичных предвыборных встреч кандидатов с жителями районов Москвы.

При подсчете учитывались личные встречи кандидатов с жителями районов с 1 июня по 5 сентября, которые подтверждаются публикациями в СМИ и соцсетях кандидатов.

Свиридов общался с избирателями в 54 районах Москвы. Мероприятия с участием Собянина и избирателями прошли в 18 районах. Дегтярев встретился с избирателями в 16 районах, Кумин — в 14. Наименее активно проводил кампанию Балакин — по состоянию на 4 сентября он встречался с жителями всего в двух районах столицы.

Доверенные лица

Доверенными лицами Собянина стали в основном (66%) работники сферы культуры и искусства, науки и образования, а также сотрудники коммерческих компаний. У Кумина большинство (62%) доверенных лиц составили пенсионеры, работники коммерческой сферы и сотрудники образовательных учреждений. Доверенные лица Дегтярева в основном (80%) пенсионеры, временно неработающие и работники коммерческой сферы. У Свиридова это в основном (61%) домохозяева, временно неработающие и работники коммерческой сферы. У Балакина доверенными лицами стали в основном (63%) работники коммерческой сферы. Самые молодые доверенные лица оказались у Свиридова и Дегтярева — их средний возраст составил 40 лет.

Штаб Собянина во время кампании, в частности, сделал ставку на агитацию в соцсетях. РБК проанализировал публикации в Twitter и Instagram с хештегом #ЗаСобянина с момента его объявления о намерении баллотироваться в мэры 26 мая по 1 сентября. Изначально хештег запустили доверенные лица Собянина для агитации в Сети. Однако впоследствии этим же хештегом стали пользоваться и другие люди, желающие за счет него привлечь внимание к проблемам в столице. В топ-5 негативных тем среди постов с хештегом #ЗаСобянина — ЖКХ, долевое строительство, критика предвыборной агитации, траты бюджетных средств и проблемы общественного транспорта.

Самой популярной темой позитивных постов с таким хештегом стали волонтеры и избирательный штаб Собянина. Также в числе самых часто встречающихся тем позитивных постов с данным хештегом — парки, спорт, проект «Активный гражданин», а также фестивали и ярмарки.

Политолог Аббас Галлямов исключил возможность второго тура выборов мэра, конкурентов Собянина он считает «спойлерами». «Кто-то из них вел чуть более активную кампанию, кто-то был совсем пассивен, но в целом никакой альтернативой Собянину в глазах избирателя они не стали», — отмечает эксперт. В целом московский избиратель неплохо относится к Собянину и в ситуации отсутствия широкого выбора без проблем проголосует за него, уверен политолог.

Эти выборы в Москве носят референдумный характер, как и во всей стране — так устроена политическая система, констатирует политолог Константин Калачев. Поэтому главная задача Собянина — не победа, которая и так обеспечена, а достаточно высокая явка и приличный результат при отсутствии острых скандалов, отмечает он.

Выборы мэра столицы состоятся 9 сентября. ​

Авторы: Софья Савина, Елизавета Антонова, Евгений Тарасенко.
Теги: Сергей Собянин , Москва , выборы
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