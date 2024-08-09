Минобороны показало кадры переброски военной техники в Курскую область
Минобороны опубликовало кадры выдвижения российских подразделений в Курскую область для наращивания сил, которые ведут активные боевые действия против ВСУ в Суджанском районе региона.
Военное ведомство уточнило, что в составе колонн едут реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили «Урал» и «КАМАЗ».
Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. Ранее 9 августа Минобороны отчиталось, что потери украинских сил за сутки на Курском направлении составили более 280 человек и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, пять бронетранспортеров (БТР), 18 боевых бронированных машин. Также среди потерь — шесть автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab и 152-миллиметровое орудие Д-20.
За все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 945 военных и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 БТР, шесть боевых машин пехоты и 67 боевых бронированных машин. Также украинские силы потеряли 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две установки ЗРК «Бук М1».
Днем 7 августа начальник Генерального штаба Валерий Герасимов докладывал, что продвижение украинских военных вглубь Курской области остановлено. По его словам, целью атаки был «захват участка территории Суджанского района». По последним данным Минздрава, в период с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, в том числе девять детей.
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