Глава курского Коренево заявил, что в поселке не идут бои
Глава поселка Коренево в Курской области Роман Пугачев опроверг данные о том, что в населенном пункте идут бои. Об этом он сказал «РИА Новости».
«Утром было шумно. Слышны были выстрелы, наверное, из пушек. <...> Автоматных очередей не слышно. <...> По крайней мере, у нас в поселке никого нет — ни техники военной, ни людей военных», — уточнил Пугачев.
Глава поселка Коренево отметил, что примерно в километре от поселка находится одноименное село, и его жители рассказывают то же самое — по поселку еще ни разу не стреляли, разрушений на его территории нет. Сам Пугачев сейчас занимается работой с населением, в частности, помогает уехать тем, кто принял такое решение, например перевозит людей из Коренево в Рыльск.
Об атаке Вооруженных сил Украины на Курскую область сообщил утром 6 августа глава региона Алексей Смирнов. Тогда он написал, что информация об атаках поступает из Суджанского и Кореневского районов.
Одна из очевидцев Наталья Султанова рассказала РБК, что ей и ее семье удалось выехать из села Дарьино в сторону Коренево. По ее словам, в Коренево два раза срабатывала сирена.
Вечером 7 августа в связи с последствиями атаки ВСУ в Курской области в регионе был введен режим ЧС. В тот же день начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских военных вглубь Курской области остановлено.
В городе Суджа идет эвакуация, наблюдаются проблемы с мобильной связью. Минцифры сообщило, что с 9 августа и до окончания в регионе режима ЧС связь и мобильный интернет доступны бесплатно для жителей восьми районов, в том числе Суджанского.
Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона
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