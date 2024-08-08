Очевидцы рассказали о боях в Курской области и попытках уйти «полями»
Атака ВСУ на Курскую область началась утром 6 августа, одним из первых под удар попало село Дарьино — сначала было несколько прилетов, на малой высоте прилетели украинские дроны, а потом в село вошли танки, рассказала РБК очевидица Наталья Султанова.
В момент атаки женщина, которая обычно проживает в городе Суджа, находилась в селе Дарьино. «Со стороны Украины где-то было прилетов 3-4, немножко отвечали наши. В этих промежутках, минут пять, пускали дроны. Так как они очень низко летали, то мы их видели, пролетали над нашим сараем. Мы привыкли, [что] они постреляли какое-то время и успокаиваются. Но трясся не то что сарай, и дом трясся, думали, что уже и окна начнут трескаться, если честно. Около шести часов утра было понятно, что ждать нечего», — рассказала она.
Еще через час, по ее словам, она с семьей все же решилась уехать из села — тогда к Дарьино уже подступали украинские танки. «Когда мы убегали, нам позвонили знакомые (они уже убежали), сказали: «Вы не прорветесь по трассе, вокруг не объедешь эти преграды». Мы убегали через поле, выехали в соседнюю деревню. И оттуда хотели прорваться в Суджу, почти выехали в Новую Ивановку, но нам позвонили родственники и сказали, что на Заолешенке идут бои», — сказала Султанова.
По ее словам, к тому моменту украинские дроны «выпускали пачками» и их в районе кружило очень много. «Мы развернулись и поехали в сторону Коренево. Приехали в Коренево, там два раза срабатывала сирена. А так как мы в селе живем, у нас не было ни сирен, никаких оповещений, то есть мы по факту, когда над нами летают, понимаем, что происходит. У нас нет оповещения, и плюс ко всему у нас нету связи, в этом именно селе, где мы находились. У нас не было связи от слова совсем», — рассказала очевидица.
«Они [ВСУ] в первую очередь у нас АЗС все разбили. По трассе нет ни одной заправки, они разбомбили. Вывести людей тоже очень проблематично, везде дроны», — подытожила женщина.
Еще одна очевидица — Софья Сухорукова — рассказала «РБК Черноземье», что из родной Гончаровки (слобода Суджанского района, находится в 7,5 км от российско-украинской границы) выехали без проблем, единственное — нужно было найти человека, у которого есть транспорт. По ее словам, когда они выезжали, то видели несколько сгоревших легковых автомобилей и зерновоз. «За нами пытались приехать волонтеры из Курска, но военные их не пропустили из-за того, что там творится. Они рассказывали, как перед ними заживо сгорели люди в машине скорой помощи. Желаю, чтобы никто такого не пережил. Примерно с трех ночи до восьми утра были ужасные взрывы, которые не давали банально воды попить. Чтобы связаться с родственниками, отходили в огород, ловили связь. Потом остались вообще без связи», — вспоминает Сухорукова.
Исполнительный директор МОО «Социальный навигатор» Евгения Назарова рассказала РБК, что в рамках гранта поддержки от губернатора Курской области МОО запустило проект «Дом для мамы». Это временное жилье для мам с детьми. У нас было несколько комнат свободных, оборудована локация, кухня. Я с распростертыми объятиями встречала людей. В нашей ситуации помогли людям в первые сутки именно люди неравнодушные», — пояснила она.
В настоящее время, по словам Назаровой, организация заселила шесть семей из Суджанского района, которые приехали 6 августа, — 15 детей и пять пожилых людей. «За вчерашние два дня даже не могу сказать количество людей, которое к нам приходило. Те люди, которые просто приходят и говорят: «Куда нам идти? Нас поставили на очередь», — рассказала волонтер.
Она также отметила, что только за вчерашние сутки им пожертвовали 400 тыс. руб. «Буквально вчера уже могла выехать в магазин и купить все самое необходимое, нижнее белье, постельное белье. Мы встречаем все семьи, ни от кого не отворачиваемся», — подчеркнула Назарова.
Бои в приграничье Курской области продолжаются с утра 6 августа. Минобороны тогда заявило, что были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района.
Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал Владимиру Путину, что продвижение украинских сил остановлено. По его словам, в атаке участвовали более 1 тыс. военных. Ранее сегодня Минобороны также отчиталось, что общие потери украинских военных составили до 660 человек и 82 единицы бронетехники (из них — восемь танков).
Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов говорил, что ситуация в Курской области в целом не является критической, и опроверг утверждения о том, что украинские военные готовятся «жестко» оборонять уже занятые населенные пункты: «Противник, получается, вначале прошел между нашими опорными пунктами, потому что дистанции были просто огромными. Потом уже технику выгнал и уже зашел напрямую на территорию».
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