В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия после атаки БПЛА
Власти Липецкой области отменили все развлекательные мероприятия на фоне атаки украинских военных на Курскую область и обстрелов Белгородской области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
«Уверен, все с пониманием к этому отнесутся. Враг бьет по мирным жителям в Курске и Белгороде, сегодня массировано атаковал беспилотниками нашу область. Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся», — написал глава региона.
В Липецке и Липецком округе в ночь на 9 августа действовала опасность атаки беспилотников. Артамонов сообщил о «массированной атаке» дронов в 3:14 мск. Позже он рассказал, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В 6:53 в МЧС сообщили об отмене красного уровня угрозы для Липецка и Липецкого района.
Областное управление МЧС уточнило, что на военном аэродроме зафиксировали возгорание. По словам губернатора, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, в результате чего нарушено энергоснабжение. Утром его восстановили.
На территории Липецкого муниципального округа ввели режим ЧС, в зону эвакуации попали 416 домовладений. Часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах. Утром жителям разрешили вернуться домой.
По данным Минобороны, за ночь над Липецкой областью сбили 19 дронов. После атаки Артамонов провел заседание оперативного штаба по устранению последствий массированной атаки беспилотников. В результате пострадали девять человек. Артамонов посетил раненых в больницах, власти также пообещали помочь жителям поврежденных домов.
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