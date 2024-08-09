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Военная операция на Украине ,  
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В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия после атаки БПЛА

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Военная операция на Украине
В ночь на 9 августа Липецкая область подверглась массированной атаке дронов. На военном аэродроме начался пожар, повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. По данным Минобороны, регион атаковали 19 беспилотников

Власти Липецкой области отменили все развлекательные мероприятия на фоне атаки украинских военных на Курскую область и обстрелов Белгородской области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

«Уверен, все с пониманием к этому отнесутся. Враг бьет по мирным жителям в Курске и Белгороде, сегодня массировано атаковал беспилотниками нашу область. Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся», — написал глава региона.

Жителям Липецкой области разрешили вернуться домой после атаки дронов
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В Липецке и Липецком округе в ночь на 9 августа действовала опасность атаки беспилотников. Артамонов сообщил о «массированной атаке» дронов в 3:14 мск. Позже он рассказал, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В 6:53 в МЧС сообщили об отмене красного уровня угрозы для Липецка и Липецкого района.

В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия после атаки БПЛА
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Областное управление МЧС уточнило, что на военном аэродроме зафиксировали возгорание. По словам губернатора, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, в результате чего нарушено энергоснабжение. Утром его восстановили.

На территории Липецкого муниципального округа ввели режим ЧС, в зону эвакуации попали 416 домовладений. Часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах. Утром жителям разрешили вернуться домой.

По данным Минобороны, за ночь над Липецкой областью сбили 19 дронов. После атаки Артамонов провел заседание оперативного штаба по устранению последствий массированной атаки беспилотников. В результате пострадали девять человек. Артамонов посетил раненых в больницах, власти также пообещали помочь жителям поврежденных домов.

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