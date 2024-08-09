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Военная операция на Украине ,  
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Жителям Липецкой области разрешили вернуться домой после атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Обстановка в Липецкой области после массированной атаки дронов пришла в норму, эвакуированные жители могут возвращаться домой, заявил глава региона Игорь Артамонов, видео с его комментарием опубликовано в телеграм-канале правительства области.

«Принято решение нормализовать ситуацию, пустить транспорт пассажирский, вывести людей в школы, на работу и так далее», — сказал губернатор.

По его словам, все уровни реагирования в регионе отменены.

В то же время регион отказался от проведения всех развлекательных мероприятий.

В Липецке восстановили электроснабжение
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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Липецкая область подверглась атаке беспилотников со стороны Украины в ночь на 9 августа. В Минобороны сообщили о 19 дронах, сбитых над регионом. По последним данным, в результате удара пострадали девять человек.

Региональное МЧС сообщало о возгорании на военном аэродроме. Также повреждения получили объекты энергоинфраструктуры, в связи с чем без света остались несколько микрорайонов в Липецке.

Жителям Липецкой области разрешили вернуться домой после атаки дронов
Video

На территории Липецкого муниципального округа для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов был введен режим ЧС, власти объявили эвакуацию в четырех населенных пунктах. Кроме того, было остановлено движение пассажирского транспорта.

Около 7:00 мск в Липецке и окрестностях сняли красный уровень угрозы.

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Теги
Липецкая область эвакуация дроны беспилотники Игорь Артамонов
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